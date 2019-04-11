美國3月生產者物價漲幅 五個月來最大

2019-04-11 22:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



美國3月生產者價格增幅創五個月最大，但基本的躉售通膨仍溫和。

美國勞工部11日表示，受汽油價格飆升的拉抬，上個月最終需求的生產者物價指數（PPI）上漲0.6％，優於經濟學家預測的上升0.3%，也是去年10月以來的最大漲幅；2月PPI漲幅為0.1％。

美國PPI在3月為止的12個月中上升2.2%，優於經濟學家預測的1.9%漲幅；在2月為止的12個月則增加1.9％。

3月不計食品、能源和貿易服務的潛在生產者物價指數與2月相同，這項關鍵指標核心PPI較一年前上升2.0％，為2017年8月以來最小的年增幅，2月則增加2.3％。