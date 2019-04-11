貝佐斯向零售同業下戰帖：最低工資比照亞馬遜，敢嗎？

2019-04-11 21:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



亞馬遜執行長貝佐斯向零售同業向戰帖，挑戰他們比照亞馬遜，把最低工資提高到時薪15美元、甚至16美元。美聯社 分享 facebook 彭博資訊報導，美國零售巨人亞馬遜（Amazon.com）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）已向零售同業下戰帖，問這些競爭對手敢不敢跟進亞馬遜的腳步，也把最低工資調高到每小時16美元。

貝佐斯是在11日發布的年度致股東信上提出這項挑戰。貝佐斯定期透過股東信，向投資大眾說明他的長期策略。這種做法有助於取得投資人的信任，也造就他成為世界首富、亞馬遜成為世上市值名列前茅的企業。

貝佐斯在信上說：「今天，我向我們頂尖的競爭對手（你們明白誰該對號入座！）挑戰：比照亞馬遜員工福利，以及我們時薪15美元的最低工資。放手去做！更理想的是，提高到16美元，然後把球踢回給我們。這是一種競賽，對人人都有益。」

亞馬遜去年10月承諾，將給倉儲員工至少時薪15美元的工資，以回應美國總統川普、參議員桑德斯和華倫等政治人物對亞馬遜待遇不好的批評。

貝佐斯在股東信上未直接提及離婚之事，仍選擇把家務事與公司事務分開。

貝佐斯在信中附上1997年致股東信，提醒投資人他掌握時代潮流，乘握網際網路興起改變購物面貌的能力。貝佐斯精明的策略和高瞻遠矚，已吸引大批粉絲，使他的年度股東信和「股神」巴菲特一樣備受市場投資人矚目。眾多投資人把巴菲特年度股東信視為必讀，以從中了解經濟現況和巴菲特的投資策略。