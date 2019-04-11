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買網路股怕泡沫？分析師：這三檔最安全

2019-04-11 18:27經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

分析師認為，投資Netflix和亞馬遜的風險比Google小，而臉書長期而言仍值...
分析師認為，投資Netflix和亞馬遜的風險比Google小，而臉書長期而言仍值得投資。路透
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巴隆周刊（Barron's）報導，分析師認為，美國股市雖已漲了一大段，網路股仍提供充足的獲利機會，不過一些旅遊網站業者在歐洲可能面臨「總體經濟逆風」。

RBC資本市場分析師馬漢尼（Mark Mahaney）10日發布研究報告，剖析美國網路類股第1季的市況。

馬漢尼在報告中指出，他最看漲三檔美國網路股：Snap、亞馬遜（Amazon.com）和eBay，對這三家公司第1季的表現期待最高，但分別基於不同的原因。

他指出，Snap有營收改善而且虧損縮小的轉機題材；看好亞馬遜是因為旗下的Video、Prime和國際市場投資前景佳，而且廣告事業Amazon Advertising的需求日益成長；eBay則因最新策略行動，包括整頓商業部門，而受到肯定。

長期來看，RBC認為臉書（Facebook）仍值得投資，因為Stories和Instagram部門正積極衝高獲利表現；串流影片巨人Netflix因為「內容陣容異常的強」，可望驅動付費訂閱成長；智遊網（Expedia）則因線上預訂旅遊服務生意源源不絕，而受到青睞。

但馬漢尼認為，投資風險最小的網路股當屬Netflix、亞馬遜和推特（Twitter）。他提到，推特的營收和 Ebitda（稅前息前折舊攤銷前獲利）預測一再超越預期，主要得力於改善使用者和廣告主體驗。

但RBC指出，上述樂觀預測對幾個旅遊相關網站和Google來說，就不太適用。

TripAdvisor面臨匯市逆風，歐洲旅遊市場前景不明則可能影響Booking Holdings的展望。

Google也可能面臨匯市波動挑戰，以及美國和外國的監管壓力。

廣告資本市場亞馬遜eBayNetflix

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