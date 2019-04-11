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分析師：3利多將推升油價 買商品股比科技股有賺頭

2019-04-11 18:00經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

分析師預期，油價後市有三大利多因素支撐。美聯社
分析師預期，油價後市有三大利多因素支撐。美聯社
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財經新聞網站MarketWatch報導，投資人若想在股市物色報酬較高且風險較低的標的，不妨考慮大宗商品股，例如荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）、埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪弗龍（Chevron）等，因為分析師預期油價後市仍看漲。

原油價格在去年12月觸及前波低點，之後的漲幅大約是美股同時期漲幅的兩倍。而且，如今已有便利管道可供民眾投資大宗商品，例如可買進投資商品原物料為主的指數股票型基金（ETF）。投資商品也有助於分散投資風險。

投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）在MarketWatch網站撰文指出，查看價格走勢線圖可知，原油價格在去年耶誕節後觸底，美股則在耶誕夜觸底，之後行情雙雙強勁反彈，美股報酬率達22.7%，但原油投資報酬率不是擊敗、就是媲美一些人氣甚旺的熱門科技股，像是亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Netflix和Google。

艾羅拉指出，以下幾個因素都可能進一步推升油價：

1. 中東地緣政治緊張情勢升高

利比亞瀕臨內戰全面爆發，若是石油出口中斷，可能刺激油價竄升。另一大石油輸出國伊朗已遭美國政府進一步制裁，若地緣政治緊張情勢愈演愈烈，也可能刺激油價走高。

2. 美中貿易協議

按目前情勢看來，美中敲定貿易協議的可能性已升高。若是如此，全球經濟成長展望可望好轉，而成長率增強將意味更多的石油消費。

3. 夏季出遊旺季將至

美國夏季開車出遊旺季將來臨，最近的數據顯示汽油需求增幅比預期高。美國能源資訊署（EIA）的資料顯示，上周美國汽油庫存減少770萬桶，美國石油協會（API）資料顯示庫存減少710萬桶，遠高於分析師預測的200萬桶。需求旺盛使油價後市看漲。

然而，艾羅拉指出，目前美國石油類股和石油ETFs尚未跟上油價漲幅，但一旦相關股票跟進大宗商品的漲勢，將有獲利機會可期。

在大型石油公司中，艾羅拉最看好殼牌。他認為埃克森美孚、雪弗龍和康菲（ConocoPhillips）也值得考慮。石油服務類股則以Halliburton為首選，其他值得考慮的包括Baker Hughes、 Schlumberger、Patterson-Uti Energy和National Oilwell Varco。

但艾羅拉提醒投資人注意兩點：

• 石油是波動大的商品，宜有經驗老到的專家提供投資和交易建議。

• 美國股市目前大致上以追逐動能股的一般群眾（momentum crowd）占上風，而這些人此時並不偏好石油股。

油價美股ETF

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