Google十大熱搜存錢問題 理財師教你三步達標

2019-04-11 17:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



如何存錢購屋，是美國人今年最常上Google查詢的個人理財問題。路透 分享 facebook

搜尋引擎Google似乎上知天文、下知地理，也因此現代人有問題常上網路求Google大神指點明津，遇到個人理財疑難雜症也不例外。

隨著報稅季節來臨，Google剛發布過去一年來（2018年3月至2019年3月）用戶最常上Google查詢的十大「如何存錢…」問題，依序是：

1. 如何存錢買房

2. 如何存退休金

3. 如何存錢買車

4. 如何存錢念大學

5. 如何存錢辦婚事

6. 如何存錢付房貸頭期款

7. 如何存錢買公寓

8. 如何存錢去度假

9. 如何存錢給子女上大學

10. 如何存錢好40歲就退休

財經新聞網站MarketWatch指出，十大問題中，1、6和7都與購屋有關，在美國房屋自有率低於三分之二、且約四分之三租屋或寄人籬下的美國人都表示想買房之際，可想而知存錢購屋是Google熱門搜尋問題。

同時，美國全國信貸諮詢基金會（NFCC）4月的調查顯示，想買房的美國人有半數表示遭遇障礙，其中最大的兩個障礙是：房價高漲，以及存不夠錢支付房貸頭期款或過戶結算費。

在市況對買方不利時，該如何存錢買房？專業理財顧問建議採取三個步驟，按步就班達成目標。

1.存錢第一步：估算可負擔多貴的房子

任職於1440 Financial Partners的美國理財規劃師（CFP）哈肯貝瑞（Mitchell C. Hockenbury）說：「先買你真正負擔得起的房子。」

哈肯貝瑞建議，先算算你買得起市價多少的房子，然後檢視需要付多少頭期款（通常介於買價的3%與20%之間）、過戶結算費和其他費用，「別忘了把修剪草坪、鏟雪和實際的房屋維護費都算進去。

2.存錢第二步：開獨立帳戶，自動存錢

下一步是根據這些所需的金額訂定存錢目標。FitSmallBusiness.com財務分析師特崔奧特（Trish Tetreault）建議，把「大目標細分成一些較小的目標」，接下來就開始採取行動存錢。

網路理財節目「財務轉大人」主持人雷貝爾（Bobbi Rebell）說：「最佳執行方法通常也是最乏味無趣的：自動化和分開存。」他建議單獨開一個帳戶，並設定自動把每筆入帳的月薪支票提存一定金額至這個為購屋而開立的存款帳戶。「即使剛開始存的金額很小，看著這個獨立帳戶的結餘款日積月累不斷升高，可能給你繼續用力存的動力。」

雷貝爾說，開帳戶前須考量你的存款何時要用。她說：「若你想在五年後買房子，就必須確定選擇保守型投資工具，以便時間到了就有錢可運用。」例如，定存單（CD）可能就是合理的選擇，但投資買進個別股票就不是好主意，即使你認為獲利空間可能較大，但投資風險也比較高。

3.存錢第三步：開源節流

崔奧特說，若想更快達到存錢目標，就該積極削減開支。他說：「想想有沒有什麼可以刪減的月租費或訂費？娛樂支出能不能節省一些？降低目前的花費，可讓你省下更多錢、加速朝目標邁進。」

除節流外，若能同時開闢財源，就更理想。崔奧特說：「你也該思考，有沒有機會能賺更多錢。是否有些物品不再用得著，可以轉賣出去？能不能賺加班費或兼差賺額外收入？」