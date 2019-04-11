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荷媒： 艾司摩爾遭陸籍員工竊取機密

2019-04-11 16:56經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

荷蘭財經日報（Financieele Dagblad）周四報導，荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）遭中國員工竊取公司機密，導致數億美元損失。艾司摩爾則否認，被偷的資訊是光刻機的藍圖。

財經日報引述自己的調查報導，艾司摩爾研發部門的高階中國職員已竊取技術並且洩露給中國政府。

財經日報引述艾司摩爾公司報導：「艾司摩爾並未發現中國政府參與的確鑿證據。」

財經日報的這項報導，有一部分根據公司的消息來源，一部分根據加州法院年去年11月審理艾司摩爾美國子公司與中國XTAL子公司訴訟的判決。

財經日報說，加州聖克拉拉高等法院的文件顯示，艾司摩爾六名前員工（全都有中文名字）與XTAL分享艾司摩爾軟體流程的資訊，違反了僱傭契約。財經日報的調查發現，XTAL的母公司東方京源與中國科學技術部有關係。

法院判決艾司摩爾獲得2.23億美元損害賠償，一個月後XTAL聲請請破產

艾司摩爾表示，美國軟體子公司是多年前企業竊密的受害人，但否認被偷的資訊是光刻機的藍圖。該公司表示，「我們自己發現這樁竊案」，並立即採取行動。該公司說，被竊的技術並非業務核心，並表示仍能在中國營運。

荷蘭半導體破產

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