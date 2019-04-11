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Uniqlo母公司三年來首降財測 日本暖冬折扣促銷傷利潤

2019-04-11 14:40經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

迅銷（Fast Retailing）三年來首度下修年度獲利預測，旗下Uniqlo門市冬裝因日本逢暖冬銷售不佳，不得降價出清，也影響利潤。

迅銷今天在日股盤後公布，8月止年度營業利益料為2,600億日圓（23億美元），不如去年10月發布的2,700億日圓。彭博調查分析師所估的均值為2,590億日圓。

迅銷（Fast Retailing）三年來首度下修年度獲利預測。路透
迅銷（Fast Retailing）三年來首度下修年度獲利預測。路透
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