投蓮花或掃把？印度今起大選 政黨圖案助上億文盲投票

2019-04-11 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



印度11日起舉辦下議院選舉，投票時間到5月19日，涵蓋印度29省、7個直轄區，約2000個政黨參加，合格選民總數高達9億人，堪稱是歷來最大規模的民主選舉。新聞網站「石英」報導，印度全國至少四分之一人口是文盲，選務單位為確保這群人正確圈選屬意對象，以「認圖不認字」來解決問題。

也就是說，印度大選期間度民眾使用的電子投票機上，除了有候選人姓名，還有政黨所屬的圖案符號。

紐約時報指出，這場大選動用至少1100萬選務人員，使用230萬個電子投票機，運送投票機的過程中動用了特殊火車、船隻、直升機，或甚至大象。

石英報導，印度全國性大黨都有他們的圖案，以國大黨（National Congress）為例，是手心朝外、五指並攏圖案；總理莫迪率領的印度人民黨（Bharatiya Janata Party），代表圖案是一朵蓮花；大眾社會黨（Bahujan Samaj Party）是一隻大象，德里及旁遮普省的普通人黨（Aam Aadmi Party）則是一支掃把。

對許多地方政黨而言，找出一個容易辨識的符號極為重要。印度選舉委員會從1951-52年的第一次選舉開始，就設計了許多圖案符案，供政黨選擇，協助文盲選民安心投票。

選委會數十年前曾找來設計師瑟吉（MS Sethi），利用各種常見實物，設計政黨圖案。瑟吉以其特殊的極簡風格，繪製出許多印度選民熟悉的圖案，包括信封、板球球棒、茶壺等，他持續設計政黨圖案長達40年，1992年退休。

到了2015年，新政黨可向選舉委員會提交三種草案，連同素描圖案及名稱，由委員會選擇其中一款，作為該政黨圖案。選委會在瑟吉退休後，持續新增圖案，有些像是來自插圖畫冊，有些則像是噴墨印表機印出的圖片，包括蛋糕、冰淇淋、烤麵包機、衣帽、皮帶等，但大多數未被參加本屆大選的政黨選用。

選委會過去曾選用一些印度神話故事中的動物作為政黨圖案，例如孔雀、老虎、駱駝，但後來環保人士抱怨，選用動物符號的政黨會在集會中找那些動物一起遊行，現在選委會規定禁用動物符號，但有少數例外，包括大象、獅子、孟加拉虎。