親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐僵局難解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

花10億開發訂票APP被罵爆 台鐵竟稱「民眾搶票是樂趣」

提升「量」兼顧「質」 社會住宅是居住正義的解方

投蓮花或掃把？印度今起大選 政黨圖案助上億文盲投票

2019-04-11 12:09聯合報 記者馮克芸╱即時報導

印度11日起舉辦下議院選舉，投票時間到5月19日，涵蓋印度29省、7個直轄區，約2000個政黨參加，合格選民總數高達9億人，堪稱是歷來最大規模的民主選舉。新聞網站「石英」報導，印度全國至少四分之一人口是文盲，選務單位為確保這群人正確圈選屬意對象，以「認圖不認字」來解決問題。

也就是說，印度大選期間度民眾使用的電子投票機上，除了有候選人姓名，還有政黨所屬的圖案符號。

紐約時報指出，這場大選動用至少1100萬選務人員，使用230萬個電子投票機，運送投票機的過程中動用了特殊火車、船隻、直升機，或甚至大象。

石英報導，印度全國性大黨都有他們的圖案，以國大黨（National Congress）為例，是手心朝外、五指並攏圖案；總理莫迪率領的印度人民黨（Bharatiya Janata Party），代表圖案是一朵蓮花；大眾社會黨（Bahujan Samaj Party）是一隻大象，德里及旁遮普省的普通人黨（Aam Aadmi Party）則是一支掃把。

對許多地方政黨而言，找出一個容易辨識的符號極為重要。印度選舉委員會從1951-52年的第一次選舉開始，就設計了許多圖案符案，供政黨選擇，協助文盲選民安心投票。

選委會數十年前曾找來設計師瑟吉（MS Sethi），利用各種常見實物，設計政黨圖案。瑟吉以其特殊的極簡風格，繪製出許多印度選民熟悉的圖案，包括信封、板球球棒、茶壺等，他持續設計政黨圖案長達40年，1992年退休。

到了2015年，新政黨可向選舉委員會提交三種草案，連同素描圖案及名稱，由委員會選擇其中一款，作為該政黨圖案。選委會在瑟吉退休後，持續新增圖案，有些像是來自插圖畫冊，有些則像是噴墨印表機印出的圖片，包括蛋糕、冰淇淋、烤麵包機、衣帽、皮帶等，但大多數未被參加本屆大選的政黨選用。

選委會過去曾選用一些印度神話故事中的動物作為政黨圖案，例如孔雀、老虎、駱駝，但後來環保人士抱怨，選用動物符號的政黨會在集會中找那些動物一起遊行，現在選委會規定禁用動物符號，但有少數例外，包括大象、獅子、孟加拉虎。

石英說，那些政黨圖案陳述著印度現代化的故事，如今選委會的符號表中，還包括了手提電腦、滑鼠、閉路電視攝影機等。

印度11日起舉辦下議院選舉，投票民眾使用的電子投票機上，除了有候選人姓名，還有政...
印度11日起舉辦下議院選舉，投票民眾使用的電子投票機上，除了有候選人姓名，還有政黨所屬圖案，以利文盲選民正確投票。法新社
分享
印度11日起舉辦下議院選舉，北部阿薩姆省選務人員10日乘船運送電子投票機。路透
印度11日起舉辦下議院選舉，北部阿薩姆省選務人員10日乘船運送電子投票機。路透
分享

印度選委會

相關新聞

除無關市場痛癢外 這次Fed會議紀錄還有什麼看頭？

2019-04-11 07:30

德國拜耳 裁員4500人

2019-04-11 00:56

日本5G頻譜分配四業者 明年商轉

2019-04-11 00:19

人力短缺 日本全家超商測試縮時營業

2019-04-11 00:19

高通推AI晶片 槓上輝達

2019-04-11 00:19

美核心CPI增速 不如預期

2019-04-11 00:18

OPEC原油產量 四年低點

2019-04-11 00:17

ECB利率不動 維持到年底

2019-04-11 00:17

走回頭路？亞馬遜無人店也將收現金

2019-04-10 23:53

川普關稅大棒揮向歐盟是想開闢新戰場？專家指因為此事

2019-04-10 23:00

Evercore分析師：IMF調降全球經濟展望「可能錯了」

2019-04-10 22:41

日本全家測試深夜不營業 以解決勞力荒

2019-04-10 22:01

星戰開打！兩強發展寬頻衛星網路 馬斯克譏貝佐斯山寨版

2019-04-10 21:25

美3月核心CPI升2% 不如預期

2019-04-10 20:50

OPEC上月原油產量銳減 估油市未來數月供應吃緊

2019-04-10 20:50

ECB維持現行政策 利率前瞻指引不變

2019-04-10 19:59

停採北極石油 挪威工黨褒貶不一

2019-04-10 18:38

美國協審合約 助破解一帶一路財務陷阱

2019-04-10 17:58

蘋果遭罕見給予賣出評等 滙豐理由：太晚加入戰局

2019-04-10 17:46

港股市值擠下日股 躍居全球第三大

2019-04-10 17:46

降價牌奏效 蘋果在中國東山再起

2019-04-10 17:21

分析師大讚特斯拉像蘋果 此刻不建議買進有何隱憂？

2019-04-10 16:10

為什麼日勞工老不退休 正好稱了日企心意？

2019-04-10 15:26

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:46

美國今年最大的IPO要來了！Uber最快明天公布細節

2019-04-10 12:10

渣打銀行違反伊朗制裁 付天價310億元和解

2019-04-10 10:20

馬士基：航運業下半年回溫

2019-04-09 23:43

高盛調升國際油價預估值

2019-04-09 23:43

亞股多頭面臨「春季考驗」

2019-04-09 23:43

新興幣拚出頭 兩大挑戰

2019-04-09 23:43

美國加徵關稅砲口 瞄準歐洲

2019-04-09 23:43

IMF下修全球經濟成長率至3.3%

2019-04-09 23:43

中歐有共識 聯手抗川普

2019-04-09 23:20

伊爾艾朗專欄／看美中協定…只是暫時停火

2019-04-09 00:37

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 10:03

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38
看更多

熱門文章

冰箱裡驚見「女人微笑臉龐」 網友嚇：別這樣包食物！

2019-04-10 17:54

泰國曼谷鬧區中央世界百貨失火 傳已3死

2019-04-10 21:59

得怪病胸部年年長 J奶少婦怕兒悶死「不敢餵母奶」

2019-04-10 20:20

大人都眼紅！她5歲當網紅 12歲生日「買BMW送自己」

2019-04-11 10:41

為當網紅拍片殺人！殘忍逼路人跳河4公尺慘死

2019-04-10 16:33

為什麼日勞工老不退休 正好稱了日企心意？

2019-04-10 15:26

中俄全力搶撈墜海F-35A戰機 機會千載難逢

2019-04-11 00:38

美眾院外委會通過兩項台灣草案 亮我國國旗介紹

2019-04-10 12:28

美歐拿關稅互砍！法財長：空巴波音商戰 爽到中國對手

2019-04-10 18:53

美中若簽貿易協議 分析師說這檔晶片股漲最大

2019-04-10 18:07

歐盟提議英脫歐期限延長至10月31日！

2019-04-11 07:33

年號選假的？安倍早就確認日皇年號首選是「令和」

2019-04-10 19:19

川普關稅大棒揮向歐盟是想開闢新戰場？專家指因為此事

2019-04-10 23:00

曾驅離我國代表 捷克貿易部長遭撤職

2019-04-11 09:38

影／受夠登機繁瑣？美推私人登機航廈 服務超奢華

2019-04-11 08:47

向中國傳達強烈訊息！美首動員F-35 赴黃岩島附近參加軍演

2019-04-10 17:50

日本奧運大臣失言請辭獲准 安倍道歉

2019-04-10 21:39

攸關川普連任 鴻海美國威州廠遭爆依舊看不出進展

2019-04-11 08:19

日鐵道乘客8次伸手阻門延誤1分鐘 網民鬧爆：手很賤！

2019-04-10 20:49

日韓關係再惡化 南韓撤銷日本大使館建設許可

2019-04-10 19:35

分析師大讚特斯拉像蘋果 此刻不建議買進有何隱憂？

2019-04-10 16:10

亂了時序的雪 日關東地區多處積雪深

2019-04-10 23:52

星戰開打！兩強發展寬頻衛星網路 馬斯克譏貝佐斯山寨版

2019-04-10 21:25

阿爾巴尼亞機場被搶千萬歐元 當局怪中方管理不力

2019-04-10 22:02

美軍二戰「杜立德空襲」最後一名隊員去世 享壽103

2019-04-10 17:11

影／漢堡神偷？麥當勞系統出包 他買11個漢堡花0元

2019-04-10 17:55

墜海F-35戰機 日本自衛隊：三菱重工組裝初號機

2019-04-10 14:52

平成最後的冷氣團 讓日本關東下罕見四月雪

2019-04-10 17:17

富爸富媽「走後門」 孩子上名校猶如自己得金獎

2019-04-10 15:22

兩年前遭聯航拖下機滿嘴血 華裔醫師：看錄影就哭

2019-04-10 14:11

日F-35A墜海 衝擊日本防衛政策

2019-04-11 00:31

影／日本F-35失事墜海 防衛大臣：海上發現尾翼殘骸

2019-04-10 16:36

美國女偕男友玩「擲斧頭」斧頭彈地撞靶險劈頭毀容

2019-04-10 14:37

Evercore分析師：IMF調降全球經濟展望「可能錯了」

2019-04-10 22:41

北京讓步 中歐聯合聲明驚險成局

2019-04-11 00:06

你去旅遊的國家多綁架嗎？美國務院示警35個「K」國

2019-04-11 10:10

美財長米努勤：美中國就落實協議「大致」達成共識

2019-04-11 07:05

曼谷鬧區酒店失火 業者緊急疏散上千人

2019-04-10 21:35

聖母峰有多高 尼泊爾決定自己量

2019-04-10 22:18

交通空汙引發孩童氣喘 台灣嚴重程度全球第四

2019-04-11 11:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top