油價創五個月高位 經濟成長疑慮拉抬金價 拖累銅

2019-04-11 08:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國原油期貨收創五個月來高位，美國汽油庫存出現2017年以來最大幅下滑，抵銷原油庫存增加的影響。黃金期貨觸及近兩周高點，美元漲勢消退和全球經濟成長疑慮提振避險買盤。銅價則出現三天以來首次下跌。

●原油創五個月新高

美國原油期貨收創五個月高位，紐約原油期貨周三上漲1%，汽油價格上漲3.5%。

EIA數據顯示，美國汽油庫存下降幅度超出預期，原油供應連續三周增多。

紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）5月交割原油期貨上漲0.63美元，結算價報每桶64.61美元。倫敦ICE期貨歐洲交易所布蘭特原油6月原油期貨結算價上漲1.12美元，收於每桶71.73美元。

隨著石油輸出國組織努力減產，紐約原油期貨今年以來漲逾40%。利比亞戰事及委內瑞拉危機進一步威脅到供應面，也支撐了油價。不過全球經濟放緩顧慮局限漲幅，國際貨幣基金組織周二預測，今年經濟成長將是金融危機以來增速最慢的一年。

●黃金期貨攀升

黃金期貨觸及近兩周高點，因美元漲勢消退和全球經濟成長疑慮提振避險買盤。

歐洲央行總裁德拉基表示，最近的經濟數據證實歐元區經濟成長走勢放緩，主要因為英國脫歐和貿易保護主義等因素壓制了信心。

紐約商品交易所6月交割黃金期貨漲0.4%，收於每英兩1,313.90美元。

●銅價下跌

倫敦時間下午5:51，LME銅價下跌0.4%，結算價每公噸6,464美元。