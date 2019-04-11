美元連續三天走貶 因通膨數據與Fed會議紀錄承壓

2019-04-11 08:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元連續三天下跌，美國核心通膨數據弱於預期，且聯準會（Fed）3月會議紀錄顯示決策者正竭力應付經濟面臨的「重大不確定性」。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌 0.1%至96.946。美國公債上漲，基準10年期公債殖利率下跌約3個基點至2.47%。

英鎊走升，市場等候歐盟周三晚上就英國脫歐議題舉行的重要峰會。據美聯社最新報導，兩位歐盟官員說，歐盟領袖提議讓英國延長脫歐期限至10月31日，正等待英國的回覆。

英鎊兌美元升值0.3%至1.3091美元，稍早一度上漲0.5%至1.3120，創下一周以來高位。

歐元兌美元升0.1%至1.1274美元，在歐洲央行政策會議結束後一度下跌0.3%至1.1230美元，隨後因美元走弱而反彈。

歐洲央行總裁德拉基表示，歐元區經濟前景面臨的風險傾向於下行，核心通膨水平繼續受到抑制，歐洲央行將考慮是否需要減輕負利率帶來的任何副作用。

美元兌日圓伴隨美債殖利率走低而下跌0.1%至111.01日圓，連續三天走低。