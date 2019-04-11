親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐僵局難解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

愛因斯坦神預言！世界第一張黑洞照片這樣拍出來的…

危機總動員？麻疹失控 紐約「疫情緊急狀況」

台股ADR漲跌互現 友達漲1.6% 較台北上市股票呈現溢價

2019-04-11 07:48經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR周三漲跌互現，友達漲1.6% 較台北上市股票呈現溢價。

台積電漲0.4%，較台北交易股票溢價2.9%。

科技股帶動下，美國股市周三上漲，美國通膨無虞，而聯準會（Fed）公布的會議紀錄並無意外。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.4%，報2.888.21點。道瓊工業平均指數微漲6.58點，報26,157.16點。那斯達克綜合指數上漲0.7%，報7,964.244點。

費城半導體指數漲0.9%。

台灣加權股價指數昨天漲16.54收10,868.14，友達跌1.3%，台積電漲0.4%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 70.60 +0.88 71.80 -1.67

友達 AUO 11.68 +1.61 11.40 2.50

中華電 CHT 108.28 -0.03 109.50 -1.12

台積電 TSM 261.26 +0.38 254.00 2.86

聯電 UMC 12.21 -0.50 12.25 -0.33

資料來源：彭博

台積電台股半導體

相關新聞

走回頭路？亞馬遜無人店也將收現金

2019-04-10 23:53

星戰開打！兩強發展寬頻衛星網路 馬斯克譏貝佐斯山寨版

2019-04-10 21:25

德國拜耳 裁員4500人

2019-04-11 00:56

日本5G頻譜分配四業者 明年商轉

2019-04-11 00:19

人力短缺 日本全家超商測試縮時營業

2019-04-11 00:19

高通推AI晶片 槓上輝達

2019-04-11 00:19

美核心CPI增速 不如預期

2019-04-11 00:18

OPEC原油產量 四年低點

2019-04-11 00:17

ECB利率不動 維持到年底

2019-04-11 00:17

川普關稅大棒揮向歐盟是想開闢新戰場？專家指因為此事

2019-04-10 23:00

Evercore分析師：IMF調降全球經濟展望「可能錯了」

2019-04-10 22:41

日本全家測試深夜不營業 以解決勞力荒

2019-04-10 22:01

美3月核心CPI升2% 不如預期

2019-04-10 20:50

OPEC上月原油產量銳減 估油市未來數月供應吃緊

2019-04-10 20:50

ECB維持現行政策 利率前瞻指引不變

2019-04-10 19:59

停採北極石油 挪威工黨褒貶不一

2019-04-10 18:38

美國協審合約 助破解一帶一路財務陷阱

2019-04-10 17:58

蘋果遭罕見給予賣出評等 滙豐理由：太晚加入戰局

2019-04-10 17:46

港股市值擠下日股 躍居全球第三大

2019-04-10 17:46

降價牌奏效 蘋果在中國東山再起

2019-04-10 17:21

分析師大讚特斯拉像蘋果 此刻不建議買進有何隱憂？

2019-04-10 16:10

為什麼日勞工老不退休 正好稱了日企心意？

2019-04-10 15:26

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:46

美國今年最大的IPO要來了！Uber最快明天公布細節

2019-04-10 12:10

渣打銀行違反伊朗制裁 付天價310億元和解

2019-04-10 10:20

標普500指數終止連八漲 全球經濟和貿易摩擦又蒙陰霾

2019-04-10 06:52

馬士基：航運業下半年回溫

2019-04-09 23:43

高盛調升國際油價預估值

2019-04-09 23:43

亞股多頭面臨「春季考驗」

2019-04-09 23:43

新興幣拚出頭 兩大挑戰

2019-04-09 23:43

美國加徵關稅砲口 瞄準歐洲

2019-04-09 23:43

IMF下修全球經濟成長率至3.3%

2019-04-09 23:43

中歐有共識 聯手抗川普

2019-04-09 23:20

伊爾艾朗專欄／看美中協定…只是暫時停火

2019-04-09 00:37

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 10:03

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38
看更多

熱門文章

被高校女生圍3年 他道出當全校唯一男性的淡淡哀傷

2019-04-10 10:51

冰箱裡驚見「女人微笑臉龐」 網友嚇：別這樣包食物！

2019-04-10 17:54

死前懺悔？女自稱護士 曾因「好玩」調包5000嬰孩

2019-04-10 10:39

撒旦崇拜？巴西少女肢解5歲親弟 吃陽具還擺魔法陣

2019-04-10 11:17

泰國曼谷鬧區中央世界百貨失火 傳已3死

2019-04-10 21:59

得怪病胸部年年長 J奶少婦怕兒悶死「不敢餵母奶」

2019-04-10 20:20

美眾院外委會通過兩項台灣草案 亮我國國旗介紹

2019-04-10 12:28

為什麼日勞工老不退休 正好稱了日企心意？

2019-04-10 15:26

為當網紅拍片殺人！殘忍逼路人跳河4公尺慘死

2019-04-10 16:33

美歐拿關稅互砍！法財長：空巴波音商戰 爽到中國對手

2019-04-10 18:53

經濟解析／川普向全世界放話：我的貿易戰還沒完沒了

2019-04-10 10:06

中俄全力搶撈墜海F-35A戰機 機會千載難逢

2019-04-11 00:38

日F-35失聯戰機殘骸現蹤 飛行員仍下落不明

2019-04-10 11:38

美中若簽貿易協議 分析師說這檔晶片股漲最大

2019-04-10 18:07

年號選假的？安倍早就確認日皇年號首選是「令和」

2019-04-10 19:19

川普關稅大棒揮向歐盟是想開闢新戰場？專家指因為此事

2019-04-10 23:00

渣打銀行違反伊朗制裁 付天價310億元和解

2019-04-10 10:20

向中國傳達強烈訊息！美首動員F-35 赴黃岩島附近參加軍演

2019-04-10 17:50

日本奧運大臣失言請辭獲准 安倍道歉

2019-04-10 21:39

為何在富裕的新加坡有移工常吃腐敗食物？

2019-04-10 10:03

日鐵道乘客8次伸手阻門延誤1分鐘 網民鬧爆：手很賤！

2019-04-10 20:49

日韓關係再惡化 南韓撤銷日本大使館建設許可

2019-04-10 19:35

梅伊奔德法求6月底脫歐 但歐盟盼彈性延長一年

2019-04-10 11:48

分析師大讚特斯拉像蘋果 此刻不建議買進有何隱憂？

2019-04-10 16:10

美軍二戰「杜立德空襲」最後一名隊員去世 享壽103

2019-04-10 17:11

深信賞味期限！英國一年丟掉7.2億顆蛋 價值56億

2019-04-10 11:09

墜海F-35戰機 日本自衛隊：三菱重工組裝初號機

2019-04-10 14:52

兩年前遭聯航拖下機滿嘴血 華裔醫師：看錄影就哭

2019-04-10 14:11

星戰開打！兩強發展寬頻衛星網路 馬斯克譏貝佐斯山寨版

2019-04-10 21:25

阿爾巴尼亞機場被搶千萬歐元 當局怪中方管理不力

2019-04-10 22:02

平成最後的冷氣團 讓日本關東下罕見四月雪

2019-04-10 17:17

亂了時序的雪 日關東地區多處積雪深

2019-04-10 23:52

影／日本F-35失事墜海 防衛大臣：海上發現尾翼殘骸

2019-04-10 16:36

富爸富媽「走後門」 孩子上名校猶如自己得金獎

2019-04-10 15:22

歐盟提議英脫歐期限延長至10月31日！

2019-04-11 07:33

美國女偕男友玩「擲斧頭」斧頭彈地撞靶險劈頭毀容

2019-04-10 14:37

以色列大選結果出爐！現任總理內唐亞胡險勝

2019-04-10 11:52

日F-35A墜海 衝擊日本防衛政策

2019-04-11 00:31

影／漢堡神偷？麥當勞系統出包 他買11個漢堡花0元

2019-04-10 17:55

Evercore分析師：IMF調降全球經濟展望「可能錯了」

2019-04-10 22:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top