台股ADR漲跌互現 友達漲1.6% 較台北上市股票呈現溢價

2019-04-11 07:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周三漲跌互現，友達漲1.6% 較台北上市股票呈現溢價。

台積電漲0.4%，較台北交易股票溢價2.9%。

科技股帶動下，美國股市周三上漲，美國通膨無虞，而聯準會（Fed）公布的會議紀錄並無意外。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.4%，報2.888.21點。道瓊工業平均指數微漲6.58點，報26,157.16點。那斯達克綜合指數上漲0.7%，報7,964.244點。

費城半導體指數漲0.9%。

台灣加權股價指數昨天漲16.54收10,868.14，友達跌1.3%，台積電漲0.4%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 70.60 +0.88 71.80 -1.67

友達 AUO 11.68 +1.61 11.40 2.50

中華電 CHT 108.28 -0.03 109.50 -1.12

台積電 TSM 261.26 +0.38 254.00 2.86

聯電 UMC 12.21 -0.50 12.25 -0.33

資料來源：彭博