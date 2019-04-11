除無關市場痛癢外 這次Fed會議紀錄還有什麼看頭？

2019-04-11 07:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



備受市場矚目的聯準會（Fed）會議紀錄並無意外。市場人士認為一如市場所料，無關痛癢。以下是3月會議紀錄的看點：

●今年內的利率水準：仍不排除升息

「有些與會者指出，他們對聯邦基金利率目標區間的看法可能會根據經濟數據表現和其他發展情況而向任一方向轉變。」

會議紀錄說，「大多數參與者預料經濟展望的演變和前景風險可能會使利率目標區間在今年內保持不變。」根據會議記錄，如果經濟成長繼續高於其長期趨勢，有些官員認為今年稍後提高利率也是適當之舉。

上個月Fed點陣圖顯示，2019年內不會升息，改變他們去年12月做出的今年升息兩次的預測。

●3月為什麼按兵不動？

會議紀錄顯示，Fed官員對第4季經濟放緩做出反應。似乎這種經濟疲態一直延續到今年頭三個月。他們還提到了一些不確定因素，包括英國脫歐，美國國內支出持續疲軟的風險，以及歐洲和中國經濟放緩程度超出預期。

Fed在3月會議上維持目標政策利率在2.25%-2.5%的範圍內不變。

●通膨

會議紀錄說，即使考慮到經濟放緩和風險因素，Fed對未來的展望仍然正面，「參與者普遍預期經濟活動將繼續擴張，勞動力市場將保持強勢，通膨率料保持在2%附近」。

但決策者仍對低通膨感到困惑，暗示低通膨可能是由於大眾對未來通膨預期過低或勞動力市場鬆弛所致。

會議紀錄說，「考慮到這些因素，一些與會者指出，如果跡象顯示通膨壓力繼續受限，聯邦基金利率對勞動力市場緊縮跡象的反應應該是溫和的」。