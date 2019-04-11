科技股帶動標普500指數重拾漲勢 Fed會議紀錄無意外

2019-04-11 06:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



科技股帶動下，美國股市周三上漲，美國通膨無虞，而聯準會（Fed）公布的會議紀錄並無意外。

標普500指數從九天來的首次跌勢中反彈，意外疲軟的通膨數據可望支持Fed暫緩升息的立場。

科技股上漲，帶動那斯達克指數走高。受737 Max事件影響，波音繼續下跌，拖累道瓊工業指數，但道瓊臨收盤翻紅。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.4%，報2.888.21點。道瓊工業平均指數微漲6.58點，報26,157.16點。那斯達克綜合指數上漲0.7%，報7,964.244點。

Fed在3月會議紀錄顯示，大多數貨幣政策委員認為風險因素支持在2019年維持利率不變。

Wedbush證券資深副總裁 Stephen Massocca說：「Fed會議紀錄無關痛癢，一如市場所料。這正是Fed屬意的運作方式。他們希望重申現有的預期，也照做了。」

美國3月核心物價年漲2%，不如預期，強化美國聯準會（Fed）對利率保持耐心的立場。

Levi Strauss & Co 漲4.0%，重返公開市場後公布的第1季營收增長7%。

波音續跌1.1%，拖累工業類股。

特斯拉漲1.4%，美國國會提案擬延長電動車的租稅優惠。

First Solar大漲8.3%，高盛將這支股票納入投資建議清單。

達美航空漲1.6%，因第1季獲利優於預期。