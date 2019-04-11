看好中國需求激增 這家香港豬肉公司今年來已漲50%

2019-04-11 00:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



今年是豬年，但中國的豬隻顯然很不如意，因為致命的非洲豬瘟持續在當地肆虐。

華爾街日報（WSJ）報導，豬瘟對人體無害，對豬隻卻具有高度傳染性。全球的豬肉價格勢必將愈來愈貴。中國去年生產及消費的豬肉各占全球近半數，但如今可能因為豬瘟大流行而面臨豬肉短缺。

根據聯合國糧農組織（FAO），中國自去年8月首度傳出豬瘟疫情後，已撲殺約100萬頭豬，但實際數據可能更高，因為豬農缺乏通報疫情的獎勵因素。許多豬農連健康的豬隻也宰殺後再加工處理，以免它們也受感染。

中國政府數據顯示，中國2月的豬隻數量比去年同期減少17%，光是減少的數量幾乎就相當於全美的豬隻數量；同期負責繁殖的母豬數量銳減近20%，減幅更大。即使政府已控制住豬瘟，中國的豬肉生產可能也無法迅速回升。

荷蘭合作銀行資深分析師潘振宇（音譯）預期，中國今年豬肉生產可能銳減25%至35%。根據美國肉類出口協會（U.S. Meat）統計，去年中國對美進口肉品加徵高達70%的報復性關稅後，美國出口至中國及香港的豬肉銳減21%。

中國由於豬肉短缺，可能仍不得不進口更多豬肉，即使是向美國購買。芝加哥商品交易所（CME）3月瘦豬期貨大漲接近50%，因為市場預期中國會推升美國豬肉價格的行情。