美中貿易談判 據傳進一步探討雲端市場准入

2019-04-10 23:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



知情人士透露，美國和中國的談判代表正在討論把雲端運算的相關讓步，加入雙方正在磋商的貿易協議中，有望放寬外資企業准入中國規模達120億美元的龐大市場。

彭博引述知情人士報導，中國談判官員本周召集微軟、蘋果、亞馬遜等外資企業代表，一同磋商提案細節，內容包括撤除要求雲端運算供應商與中國當地企業建立合資公司等相關規定。

中國在2017年頒布擴大政府權限的網路安全法，讓當局近一步掌控中國用戶個資的收集與動向，同時賦予政府更多權限獲取外資企業的技術。法案強制規定外國雲端企業將技術轉讓給當地合資公司，以獲得在地經營權，並命令外企將部分資訊儲存於境內。

蘋果在2017年同意將iCloud中國用戶的個資，移轉至有當地政府撐腰的伺服器大廠雲上貴州。亞馬遜也為了遵循政府規章，同意將部分個資販賣給當地合資企業。

目前正緊鑼密鼓討論的協議草案，將要求北京當局在2025年履行協議，像是讓美國企業在中國擁有獨立經營權。這些協議將具有強制約束力，若違約恐引來美國報復行動。

美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛表示，雙方距離談妥協議已不遠，近期美中代表在北京及華盛頓舉行高層會談後，雙方就透過電話聯絡。新華網表示，目前雙方商談的內容還涵蓋技術轉移、智慧財產權保護、非關稅壁壘、服務、農業、平衡貿易及執行措施。