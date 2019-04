川普關稅大棒揮向歐盟是想開闢新戰場?專家指因為此事

2019-04-10 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普9日把關稅大棒揮向歐盟,懲罰歐盟非法補貼飛機製造商空中巴士,對此專家認為,這並非是貿易戰的升級。

美國財經科技新聞網站「商業內幕」(Business Insider)報導,瑞士銀行經濟學家馬丁(Robert Martin)表示,川普打算對歐盟祭出關稅,並非是他針對鋼鋁及中國大陸採取的保護主義關稅措施的延續,而是「正當程序」的結果,遵循去年12月世貿組織(WTO)做出的最終裁決徵收關稅。

馬丁並指出,歐盟在美國9日宣布加徵關稅舉措後,雖揚言準備祭出報復性關稅,但根據WTO規定,這種報復是違法的。