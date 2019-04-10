Evercore分析師：IMF調降全球經濟展望「可能錯了」

2019-04-10 22:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



Evercore ISI分析師指出，國際貨幣基金（IMF）下調全球經濟成長預估值可能失準。

IMF 9日將2019年全球經濟成長預測調降至3.3%，低於1月預期的3.5%。Evercore ISI技術分析師羅斯表示，在IMF下調經濟成長之際，當前全球市場和經濟正顯現復甦跡象。「IMF將全球經濟前景下修至金融海嘯以來最低水平，事後回顧時，可視作一個逆向指標。技術性指標顯示全球經濟成長有望走高，且投資人的風險胃納依舊強勁。」

許多跡象指明，最糟的情況將邁入尾聲。中國多頭行情讓投資人更加確信已轉危為安，加上美國就業市場強勁，且聯準會（Fed）立場轉鴿，標普500指數距離歷史高點僅差2%。

羅斯指出，汽油、半導體、營建及那斯達克100 ETF等景氣循環類別資產的強勁表現，正是景氣上升的例證。除此之外，信用利差縮小及波動幅度趨緩也是好跡象。

羅斯在報告中寫道，隨著美元走貶，銅價反彈力道強勁，且新興市場股市依舊高於50日及200日移動均線。他並補充說，紐約西德州中級原油（WTI）一旦站上每桶65美元價位，便有望漲抵每桶68至74美元。