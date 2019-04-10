改革救經濟 土耳其先聚焦金融業

2019-04-10 22:21 中央社 安卡拉10日專電



土耳其國庫和財政部長阿爾巴拉克今天宣布挽救萎縮經濟的眾所矚目計畫，將進行結構性改革，金融業是計畫核心。

阿爾巴拉克（Berat Albayrak）今天在伊斯坦堡宣布政府行動計畫的記者會中說：「未來4年半不再有選舉，這段期間，轉型和改革進程將會果斷地持續下去。」

他強調，2019年一系列新的結構性改革將會優先針對金融業。

阿爾巴拉克說：「強化國營銀行資本結構會是我們的第一步。」他表示，國庫將發行價值280億里拉（約50億美元）的政府債券，讓國營銀行損益得以穩健。

2018年夏天土耳其貨幣危機已使負債累累的房地產業付出代價，並間接衝擊銀行業。土耳其正遭逢經濟衰退打擊，銀行業者無不致力躲避日增壞帳，企業債務重整要求也越來越多，政府將推出重振生機的一整套改革方案，相關措施是其中一環。

彭博報導，曾任職土耳其財政部的歐齊依爾迪茲（Hakan Ozyildiz）說：「這項計畫將會增加國庫債務負擔。2001年也發行相同形式債券彌補國家損失。這一次又發行是因為債務擴及私人企業而且收不回來，兩者差異在此。」

土耳其2001年金融危機時提供770億美元對銀行業紓困。

阿爾巴拉克同時提到，依照民眾收入水準的個人養老金制度將會在未來一段時間內確認。他並表示，土耳其也將對房地產業採取行動，以確保金融業健全。