親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐僵局難解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日本全家測試深夜不營業 以解決勞力荒

2019-04-10 22:01經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

日本超商業者全家便利商店將在加盟店測試縮短營業時間，因為國內人力短缺導致傳統超商業者難以維持全天營業的形態，試圖為這個問題找到解決之道。

日經新聞報導，全家Uny控股子公司全家便利商店最快6月實施部分地區門市在周日夜間不營業，包括東京及長崎縣部分門市，也會在秋田縣和東京豐島區測試縮短營業時間，選定地區內預料有270間加盟店參與測試。

全家將測試三種可行的班表選項，包括凌晨5時到午夜12時、凌晨5時到翌日午夜1時、上午7時到晚間11時，再依據測試結果考慮長期允許部分地區或某幾日縮短營業時間，預計測試三到六個月。

在特定地區擴大測試縮短營業時間，能更清楚看出這些商店銷售及獲利受到的影響，也有助全家調整分銷網路。這項測試主要是為了因應日本極度緊俏的勞動市場，不少超商加盟店業主愈來愈難招募到足額的全職或兼職人力。

全家也打算以其他方式為全天營業的加盟店提供支持，例如將目前每月10萬日圓（897美元）獎勵金提高，以降低超商因勞力不足導致人力成本升高的負擔。在本年度結束（2020年2月）之前，全家對現有商店的投資會提高一倍至1,100億日圓，增設自助結帳櫃台這類節省人力的設備。

經濟產業省5日要求大型超商業者，包括全家、7&I控股和羅森等，制訂計畫處理人力短缺的問題。根據經濟產業省的研究，去年高達61%的超商加盟店表示人手不足，員工不足的比率幾乎是2014年的三倍。

日本超商龍頭羅森（Lawson）已經准許全日本約40家門市縮短營業時間，7月將在兩家門市測試夜間無人商店模式。7&I控股旗下的7-Eleven日本3月起則在全國10家直營門市試驗縮短營業時間，4月起允許所有加盟店測試縮短營業時間。

日本失業率降至接近1992年低點的2.3%，導致所有產業皆面臨人力短缺，包括2020年東京奧運的營建需求和日益增加的長照需求。餐廳連鎖業者樂雅樂和麥當勞近幾年也縮減營業時間、停止全天營業。據帝國資料庫統計，去年有153家企業因人力不足而聲請破產，比2017年增加44%。

日經新聞報導，日本的全家便利商店最快6月實施部分地區門市在周日夜間不營業。路透
日經新聞報導，日本的全家便利商店最快6月實施部分地區門市在周日夜間不營業。路透
分享

超商東京奧運

相關新聞

走回頭路？亞馬遜無人店也將收現金

2019-04-10 23:53

星戰開打！兩強發展寬頻衛星網路 馬斯克譏貝佐斯山寨版

2019-04-10 21:25

德國拜耳 裁員4500人

2019-04-11 00:56

日本5G頻譜分配四業者 明年商轉

2019-04-11 00:19

人力短缺 日本全家超商測試縮時營業

2019-04-11 00:19

高通推AI晶片 槓上輝達

2019-04-11 00:19

美核心CPI增速 不如預期

2019-04-11 00:18

OPEC原油產量 四年低點

2019-04-11 00:17

ECB利率不動 維持到年底

2019-04-11 00:17

川普關稅大棒揮向歐盟是想開闢新戰場？專家指因為此事

2019-04-10 23:00

Evercore分析師：IMF調降全球經濟展望「可能錯了」

2019-04-10 22:41

美3月核心CPI升2% 不如預期

2019-04-10 20:50

OPEC上月原油產量銳減 估油市未來數月供應吃緊

2019-04-10 20:50

ECB維持現行政策 利率前瞻指引不變

2019-04-10 19:59

停採北極石油 挪威工黨褒貶不一

2019-04-10 18:38

美國協審合約 助破解一帶一路財務陷阱

2019-04-10 17:58

蘋果遭罕見給予賣出評等 滙豐理由：太晚加入戰局

2019-04-10 17:46

港股市值擠下日股 躍居全球第三大

2019-04-10 17:46

降價牌奏效 蘋果在中國東山再起

2019-04-10 17:21

分析師大讚特斯拉像蘋果 此刻不建議買進有何隱憂？

2019-04-10 16:10

為什麼日勞工老不退休 正好稱了日企心意？

2019-04-10 15:26

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:46

美國今年最大的IPO要來了！Uber最快明天公布細節

2019-04-10 12:10

渣打銀行違反伊朗制裁 付天價310億元和解

2019-04-10 10:20

標普500指數終止連八漲 全球經濟和貿易摩擦又蒙陰霾

2019-04-10 06:52

馬士基：航運業下半年回溫

2019-04-09 23:43

高盛調升國際油價預估值

2019-04-09 23:43

亞股多頭面臨「春季考驗」

2019-04-09 23:43

新興幣拚出頭 兩大挑戰

2019-04-09 23:43

美國加徵關稅砲口 瞄準歐洲

2019-04-09 23:43

IMF下修全球經濟成長率至3.3%

2019-04-09 23:43

中歐有共識 聯手抗川普

2019-04-09 23:20

伊爾艾朗專欄／看美中協定…只是暫時停火

2019-04-09 00:37

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 10:03

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31
看更多

熱門文章

如果中俄先找到失蹤的F-35戰機 美國麻煩就大了！

2019-04-10 08:42

被高校女生圍3年 他道出當全校唯一男性的淡淡哀傷

2019-04-10 10:51

死前懺悔？女自稱護士 曾因「好玩」調包5000嬰孩

2019-04-10 10:39

日本航空自衛隊失聯F-35 傳出在海上發現部分機體

2019-04-10 07:05

冰箱裡驚見「女人微笑臉龐」 網友嚇：別這樣包食物！

2019-04-10 17:54

被用放大鏡挑錯處 首位平民皇后美智子辛苦走過60年

2019-04-10 06:56

傻眼！3歲童玩老爸iPad忘密碼 鎖機48年到2067年

2019-04-10 09:11

撒旦崇拜？巴西少女肢解5歲親弟 吃陽具還擺魔法陣

2019-04-10 11:17

網球場上的浪漫史 日本天皇皇后牽手一甲子

2019-04-10 06:56

泰國曼谷鬧區中央世界百貨失火 傳已3死

2019-04-10 21:59

日本天皇追求平民皇后 用電話求婚

2019-04-10 07:31

得怪病胸部年年長 J奶少婦怕兒悶死「不敢餵母奶」

2019-04-10 20:20

影／平民嫁入日本皇室 美智子明仁婚姻成日人典範

2019-04-10 08:26

影／明仁天皇的斜槓人生：蝦虎魚研究的國際權威

2019-04-10 08:28

美眾院外委會通過兩項台灣草案 亮我國國旗介紹

2019-04-10 12:28

為什麼日勞工老不退休 正好稱了日企心意？

2019-04-10 15:26

為當網紅拍片殺人！殘忍逼路人跳河4公尺慘死

2019-04-10 16:33

標普500指數終止連八漲 全球經濟和貿易摩擦又蒙陰霾

2019-04-10 06:52

經濟解析／川普向全世界放話：我的貿易戰還沒完沒了

2019-04-10 10:06

日F-35失聯戰機殘骸現蹤 飛行員仍下落不明

2019-04-10 11:38

美歐拿關稅互砍！法財長：空巴波音商戰 爽到中國對手

2019-04-10 18:53

年號選假的？安倍早就確認日皇年號首選是「令和」

2019-04-10 19:19

美中若簽貿易協議 分析師說這檔晶片股漲最大

2019-04-10 18:07

渣打銀行違反伊朗制裁 付天價310億元和解

2019-04-10 10:20

向中國傳達強烈訊息！美首動員F-35 赴黃岩島附近參加軍演

2019-04-10 17:50

川普關稅大棒揮向歐盟是想開闢新戰場？專家指因為此事

2019-04-10 23:00

為何在富裕的新加坡有移工常吃腐敗食物？

2019-04-10 10:03

日本奧運大臣失言請辭獲准 安倍道歉

2019-04-10 21:39

日韓關係再惡化 南韓撤銷日本大使館建設許可

2019-04-10 19:35

日鐵道乘客8次伸手阻門延誤1分鐘 網民鬧爆：手很賤！

2019-04-10 20:49

美軍二戰「杜立德空襲」最後一名隊員去世 享壽103

2019-04-10 17:11

墜海F-35戰機 日本自衛隊：三菱重工組裝初號機

2019-04-10 14:52

兩年前遭聯航拖下機滿嘴血 華裔醫師：看錄影就哭

2019-04-10 14:11

深信賞味期限！英國一年丟掉7.2億顆蛋 價值56億

2019-04-10 11:09

分析師大讚特斯拉像蘋果 此刻不建議買進有何隱憂？

2019-04-10 16:10

梅伊奔德法求6月底脫歐 但歐盟盼彈性延長一年

2019-04-10 11:48

平成最後的冷氣團 讓日本關東下罕見四月雪

2019-04-10 17:17

影／日本F-35失事墜海 防衛大臣：海上發現尾翼殘骸

2019-04-10 16:36

台股ADR漲跌互現 聯電大漲4.2%

2019-04-10 07:06

美國女偕男友玩「擲斧頭」斧頭彈地撞靶險劈頭毀容

2019-04-10 14:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top