日本全家測試深夜不營業 以解決勞力荒

2019-04-10 22:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



日本超商業者全家便利商店將在加盟店測試縮短營業時間，因為國內人力短缺導致傳統超商業者難以維持全天營業的形態，試圖為這個問題找到解決之道。

日經新聞報導，全家Uny控股子公司全家便利商店最快6月實施部分地區門市在周日夜間不營業，包括東京及長崎縣部分門市，也會在秋田縣和東京豐島區測試縮短營業時間，選定地區內預料有270間加盟店參與測試。

全家將測試三種可行的班表選項，包括凌晨5時到午夜12時、凌晨5時到翌日午夜1時、上午7時到晚間11時，再依據測試結果考慮長期允許部分地區或某幾日縮短營業時間，預計測試三到六個月。

在特定地區擴大測試縮短營業時間，能更清楚看出這些商店銷售及獲利受到的影響，也有助全家調整分銷網路。這項測試主要是為了因應日本極度緊俏的勞動市場，不少超商加盟店業主愈來愈難招募到足額的全職或兼職人力。

全家也打算以其他方式為全天營業的加盟店提供支持，例如將目前每月10萬日圓（897美元）獎勵金提高，以降低超商因勞力不足導致人力成本升高的負擔。在本年度結束（2020年2月）之前，全家對現有商店的投資會提高一倍至1,100億日圓，增設自助結帳櫃台這類節省人力的設備。

經濟產業省5日要求大型超商業者，包括全家、7&I控股和羅森等，制訂計畫處理人力短缺的問題。根據經濟產業省的研究，去年高達61%的超商加盟店表示人手不足，員工不足的比率幾乎是2014年的三倍。

日本超商龍頭羅森（Lawson）已經准許全日本約40家門市縮短營業時間，7月將在兩家門市測試夜間無人商店模式。7&I控股旗下的7-Eleven日本3月起則在全國10家直營門市試驗縮短營業時間，4月起允許所有加盟店測試縮短營業時間。