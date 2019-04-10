星戰開打！兩強發展寬頻衛星網路 馬斯克譏貝佐斯山寨版

2019-04-10 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



特斯拉老闆馬斯克的點子很多。歐新社 分享 facebook

世界首富貝佐斯（Jeff Bezo）剛擺平離婚贍養費，馬上又捲入與特斯拉老闆科技狂人馬斯克（Elon Musk）的衛星大戰。原來兩大科技巨擘都想發展寬頻衛星網路，但馬斯克指控貝佐斯抄襲他的概念，並在推特上面寫下@Jeffbezos copy，還附上貓的表情符號，諷刺他是山寨版。

馬斯克的寬頻衛星網路計畫叫做Starlink，包括11,943顆衛星。貝佐斯的Kuiper計畫包含3,236顆衛星，而且延攬馬斯克計畫的前任首席工程師，更讓馬斯克怒不可抑。