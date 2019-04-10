OPEC上月原油產量銳減 估油市未來數月供應吃緊

2019-04-10 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



石油輸出國組織（OPEC）10日公布月報，表示3月原油產量銳減，反映委內瑞拉危機擴大OPEC本身減產行動的影響。OPEC還指出，全球原油市場未來數月的供應會更加吃緊。

供應疑慮已帶動國際油價今年來大漲逾30%。紐約西德州原油5月期貨10日盤中漲0.6%至每桶64.37美元；布蘭特原油5月期貨漲0.45%至每桶70.93美元，在近五個月高點附近震盪。

OPEC月報重點如下：