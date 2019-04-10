OPEC上月原油產量銳減 估油市未來數月供應吃緊
石油輸出國組織（OPEC）10日公布月報，表示3月原油產量銳減，反映委內瑞拉危機擴大OPEC本身減產行動的影響。OPEC還指出，全球原油市場未來數月的供應會更加吃緊。
供應疑慮已帶動國際油價今年來大漲逾30%。紐約西德州原油5月期貨10日盤中漲0.6%至每桶64.37美元；布蘭特原油5月期貨漲0.45%至每桶70.93美元，在近五個月高點附近震盪。
OPEC月報重點如下：
●3月日產量減少53.4萬桶，總產量降至每日3,002.2萬桶。減產量最多國家為沙烏地阿拉伯與委內瑞拉。
●隨著非OPEC原油供應持續成長，2019年市場對OPEC原油需求為每日3,030萬桶，低於去年的每日3,135萬桶。但由於產量已低於需求量，因此若現行政策延續，全球未來數月的庫存量很可能下滑。
●OPEC將於5月19日召開聯合部長級監督委員會（JMMC）會議，集團全體會議將在6月25、26日召開。
2019原油供需數字預估調整如下：
●全球需求預測調降5萬桶至每日9,991萬桶。
●非OPEC原油供應量上修每日11萬桶至每日6,454萬桶。
●對OPEC原油需求調降16萬桶至每日3,030萬桶，原因是非OPEC供應量提高，且全球需求展望略為轉弱。
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