美3月核心CPI升2% 不如預期

2019-04-10 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美國3月消費者物價指數(CPI)較一年前攀升1.9%,高於預期,核心CPI則年升2%,不如經濟學家原估的2.1%,原因是服裝價格在數據蒐集方法改變後下滑。最新CPI數據強化美國聯準會(Fed)對利率保持耐心的立場。