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ECB維持現行政策 利率前瞻指引不變

2019-04-10 19:59經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

歐洲央行（ECB）10日果如市場預期按兵不動，不僅利率維持在史上最低水準，也未調整今年利率可望持穩的前瞻指引。

歐元區經濟與通膨雙雙趨緩之際，ECB已暫時擱置原訂今年緊縮政策的計畫，上月宣布更多刺激措施以提振歐元區偏重出口的經濟。

歐洲央行（ECB）10日果如市場預期按兵不動。 路透
歐洲央行（ECB）10日果如市場預期按兵不動。 路透
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