ECB維持現行政策 利率前瞻指引不變

2019-04-10 19:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



歐洲央行（ECB）10日果如市場預期按兵不動，不僅利率維持在史上最低水準，也未調整今年利率可望持穩的前瞻指引。