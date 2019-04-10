停採北極石油 挪威工黨褒貶不一

2019-04-10 18:38 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



羅弗敦群島被認為是自然奇蹟美景，同時也蘊藏豐富的石油。 台灣醒報（擷自Flicker） 分享 facebook

北極石油開採喊停！挪威國會日前撤回同意在北極開採石油的決定。對此，當地石油產業者表示無法置信，且感到失望。不過，保育團體則認同挪威國會的決定，認可保護世界上最脆弱、最獨特的海洋區域，不受石油與天然氣開發影響污染。

繼續支持石油業

據《英國獨立報》報導，針對挪威工黨宣布不再支持開採位於北極圈的羅弗敦群島的原油，挪威國營的挪威石油（Equinor）表示，開採當地的原油是維持該國產油水準必要方向。

據了解，在羅弗敦半島海床下約有10~30億桶原油，過去則是透過多項政治協議讓當地不對外開放。對此，挪威石油和天然氣協會會長施約特·佩德森指出，「整個產業對此感到震驚與失望。」

針對這項轉變，挪威工黨領袖斯特勒表示，他的政黨將繼續支持石油業，但他也希望該國的石油公司能提出讓營運實現無污染的最後期限。挪威目前每日產油量為160萬桶，為西歐最大的石油生產國。

獨特海域不受汙染

據《Business Green》報導，從這次決定可進一步看出，身為西歐最大的石油生產國挪威對石油與天然氣業的政治支持已在衰退。對此，海洋保育團體SeaLegacy創辦人尼克蘭指出，「堅持系統性的變革需要勇氣與遠見，保護挪威北部不受石油鑽探與勘探應成為世界其他地區的榜樣。」

反化石燃料運動組織Folkeaksjonen副主席蘇瓦兒將這次工黨的決定，形容是人類為之奮鬥的永續未來的一次光輝象徵。她表示，「十多年來，我們一直敦促工黨站在歷史正確的一方，並決定保護世界上最脆弱、最獨特的海洋區域不受石油與天然氣開發污染。」

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