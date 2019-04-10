降價牌奏效 蘋果在中國東山再起
巴隆周刊報導，蘋果（Apple）在中國市場或許已熬過最艱困的時期。
Wedbush證券公司分析師Daniel Ives表示，蘋果原先為iPhone XR制定的高價策略使去年第4季的中國銷售慘兮兮，但隨著蘋果產品在中國降價，銷售情況也逐漸改善。
中國的iPhone XR及iPhone XS在4月初降價約5%，Ives認為這只是個開端，未來可能會持續降價，且iPhone XR須降價多達20%，因為「蘋果目前最不能承擔的風險，就是棄守在中國的換機循環」。
Ives預估，在未來12至18個月，單是中國就預估有6,000萬至7,000萬支iPhone會升級，這對iPhone XR的銷售是不可或缺的，且蘋果可能會再降價。
蘋果執行長庫克元月表示，去年中國嚴峻的經濟情勢對iPhone銷售構成壓力。中國是蘋果的關鍵市場，蘋果約20%的營收都來自中國，主要是仰賴iPhone銷售。
Ives將蘋果目標價由215美元提升至225元，並維持蘋果股價「優於大盤」的評級，他說：「蘋果在中國的銷售持續拉警報，因此制定iPhone XR及新一代iPhone的正確訂價策略，是確保中國現有核心用戶群的關鍵，」因為華為和小米等平價智慧手機已侵蝕蘋果和三星的中國市占。
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