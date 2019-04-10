親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐僵局難解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

王丹酸演講唬爛 韓國瑜：麻煩他多關心北韓，少扯台灣

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

分析師大讚特斯拉像蘋果 此刻不建議買進有何隱憂？

2019-04-10 16:10經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

Instinet分析師表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）對汽車工業的「破壞式創新」能力有目共睹，可與雲端運算和iPhone帶給產業的變革相提並論，但此刻仍給這檔股票「中立」的投資評價。

Instinet分析師群9日晚間發布研究報告，把特斯拉拿來與蘋果相比，稱讚特斯拉硬體與軟體一開始就整合順暢。報告寫道：「我們見到類似於iPhone對手機市場的破壞式創新，並認為特拉超級充電站（Supercharger）網路與空中軟體升級（over-the-air，OTA）可媲美蘋果的iOS和iTunes生態系。」

但Instinet分析師Christopher Eberle仍給特斯拉股票「中立」評等，並未建議買進，目標股價訂在300美元。

Instinet也形容特斯拉有如車市版的Salesforce.com。報告寫道：「依我們之見，特斯拉是真正在汽車工業驅動創新變革者，就像一些軟體巨人在企業硬體領域掀起變革一般…迫使傳統內燃機汽車巨人爭先恐後發展競爭產品，同時設法避免主力產品的現金流受到影響，讓這些業者陷入明顯的競爭劣勢，就像軟體即服務（Software-as-a-Service，SaaS）商業模式先驅Salesforce所做的一般 。」

報告說：「依我們之見，特斯拉將憑著SaaS模式，在客戶服務領域從落後者躍為領先者。」

報告指出，特斯拉正「徹底改革汽車生產和買賣的方式」，影響類似於蘋果iPhone對智慧手機市場、亞馬遜對圖書市場（乃至於其他零售市場）、Netflix對影片市場以及Salesforce對軟體市場帶來的破壞式創新。

不過，這群分析師此刻尚不建議投資人買進特斯拉股票。報告說：「 2019對特斯拉仍將是詭譎多變的一年…在特斯拉疾速在全球擴張之際，我們對短期展望謹慎看待。」

自從上周特斯拉發布的盈餘季報令市場失望後，華爾街分析師對特斯拉後市展望已轉趨謹慎，一些分析師周一甚至下修特斯拉目標股價。特斯拉股價9日收盤跌0.3%，本月來已下跌2.7%，2019年迄今跌幅更深達18.2%。

根據 FactSet的資料，追蹤這檔股票的30位華爾街分析師中，有12人給特斯拉「買進」評價，7人持「中立」看法，其餘11人更建議「賣出」。平均目標股價為322.29美元，低於2月底的339.86美元，但比9日收盤價每股272.31美元高出18.4%。

Instinet分析師盛讚特斯拉帶給汽車工業的破壞式創新影響力，認為這家電動車大...
Instinet分析師盛讚特斯拉帶給汽車工業的破壞式創新影響力，認為這家電動車大廠享有凌駕同業的競爭優勢，但短期內成長陣痛勢不可免。美聯社
分享

特斯拉華爾街
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

為什麼日勞工老不退休 正好稱了日企心意？

2019-04-10 15:26

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:46

美國今年最大的IPO要來了！Uber最快明天公布細節

2019-04-10 12:10

渣打銀行違反伊朗制裁 付天價310億元和解

2019-04-10 10:20

標普500指數終止連八漲 全球經濟和貿易摩擦又蒙陰霾

2019-04-10 06:52

日幣將改版 萬元鈔人物肖像變渋澤榮一

2019-04-10 00:05

馬士基：航運業下半年回溫

2019-04-09 23:43

高盛調升國際油價預估值

2019-04-09 23:43

亞股多頭面臨「春季考驗」

2019-04-09 23:43

新興幣拚出頭 兩大挑戰

2019-04-09 23:43

美國加徵關稅砲口 瞄準歐洲

2019-04-09 23:43

IMF下修全球經濟成長率至3.3%

2019-04-09 23:43

報復歐盟補貼空巴 美擬祭關稅牌

2019-04-09 23:30

中歐有共識 聯手抗川普

2019-04-09 23:20

印尼今年經濟成長率 估達5.2%

2019-04-09 23:20

史上最大宗個資外洩 雅虎提議36億元和解

2019-04-09 23:15

IMF大砍今年全球預估成長率0.4個百分點 恐再下修

2019-04-09 22:13

川普宣布 對110億美元歐盟商品加徵關稅

2019-04-09 20:57

商戰？「被訴是陰謀」日產前董座喊冤

2019-04-09 20:07

太空飛機技術大突破 音速25倍飛行不再是夢想

2019-04-09 18:12

莫迪經濟學實施五年後 印度經濟變這樣

2019-04-09 17:49

防治空氣污染 英將對過度排放開罰

2019-04-09 15:34

推特創辦人四年來終於首度支薪：140…單位是美分

2019-04-09 14:06

砍完中國砍歐洲 川普關稅大刀為哪樁

2019-04-09 14:00

伊爾艾朗專欄／看美中協定…只是暫時停火

2019-04-09 00:37

工廠訂單減 美製造業景氣趨緩

2019-04-09 00:26

韓進會長病逝 韓航股價反漲

2019-04-09 00:25

英擬設新機構 監管網路內容

2019-04-09 00:25

巴菲特：找圈外人掌富國銀

2019-04-09 00:25

德進出口雙降 經濟疲軟

2019-04-09 00:25

海運業減排 煉油廠利多

2019-04-09 00:25

亞馬遜攻衛星網路 槓SpaceX

2019-04-08 23:46

臉書傳鋪設非洲海底電纜

2019-04-08 23:44

韓元貶至一年半低點

2019-04-08 23:10

全球經理人 唱旺新興債

2019-04-08 23:10

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 10:03

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10
看更多

熱門文章

如果中俄先找到失蹤的F-35戰機 美國麻煩就大了！

2019-04-10 08:42

日本F-35戰機失聯 疑已墜海

2019-04-09 20:11

川普宣布 對110億美元歐盟商品加徵關稅

2019-04-09 20:57

日本航空自衛隊失聯F-35 傳出在海上發現部分機體

2019-04-10 07:05

被高校女生圍3年 他道出當全校唯一男性的淡淡哀傷

2019-04-10 10:51

日本航空自衛隊一架F-35A戰機 飛行中從雷達上消失

2019-04-09 19:28

死前懺悔？女自稱護士 曾因「好玩」調包5000嬰孩

2019-04-10 10:39

伴娘懷孕卻被準新娘勸墮胎 她稱：這樣禮服很難選

2019-04-09 18:03

被用放大鏡挑錯處 首位平民皇后美智子辛苦走過60年

2019-04-10 06:56

直播一口吃拳頭大饅頭 網紅口吐白沫昏厥

2019-04-09 20:03

「胖死了！」市長當眾羞辱小學女 引公憤兒福提告

2019-04-09 19:45

帥氣消防員救援1.9萬名難民 卻被起訴「協助非法移民」恐關20年

2019-04-09 21:28

「非洲首富」領三億現金再回存 只為了確認自己有錢

2019-04-09 22:01

英國無協議脫歐倒數中！聯合國研究盤點全球贏家與輸家

2019-04-09 23:52

傻眼！3歲童玩老爸ipad忘密碼 鎖機48年到2067年

2019-04-10 09:11

撒旦崇拜？巴西少女肢解5歲親弟 吃陽具還擺魔法陣

2019-04-10 11:17

網球場上的浪漫史 日本天皇皇后牽手一甲子

2019-04-10 06:56

日本天皇追求平民皇后 用電話求婚

2019-04-10 07:31

中國富商向教練買房換兒體保名額 哈佛也爆招生醜聞

2019-04-09 18:28

影／明仁天皇的斜槓人生：蝦虎魚研究的國際權威

2019-04-10 08:28

太空飛機技術大突破 音速25倍飛行不再是夢想

2019-04-09 18:12

美國列關稅清單 歐盟開始準備報復

2019-04-09 21:37

北京讓步 中歐峰會達成聯合聲明

2019-04-10 02:24

莫迪經濟學實施五年後 印度經濟變這樣

2019-04-09 17:49

四手才打得開！玩出新花樣 阿根廷業者推出「同意保險套」

2019-04-09 16:56

標普500指數終止連八漲 全球經濟和貿易摩擦又蒙陰霾

2019-04-10 06:52

影／平民嫁入日本皇室 美智子明仁婚姻成日人典範

2019-04-10 08:26

美眾院外委會通過兩項台灣草案 亮我國國旗介紹

2019-04-10 12:28

140年來首見 荷蘭出現狼群蹤跡

2019-04-10 00:08

影／愛因斯坦相對論百年後 人類將揭黑洞神秘面紗

2019-04-10 13:07

歷史問題吵不完 日本換新鈔南韓也抗議

2019-04-09 23:37

日F-35失聯戰機殘骸現蹤 飛行員仍下落不明

2019-04-10 11:38

美國摩天大樓 每年殺死6億隻鳥

2019-04-09 17:06

日幣將改版 萬元鈔人物肖像變渋澤榮一

2019-04-10 00:05

為何在富裕的新加坡有移工常吃腐敗食物？

2019-04-10 10:03

日F-35A戰機失聯 恐已墜海

2019-04-10 00:25

經濟解析／川普向全世界放話：我的貿易戰還沒完沒了

2019-04-10 10:06

為什麼日勞工老不退休 正好稱了日企心意？

2019-04-10 15:26

美國加徵關稅砲口 瞄準歐洲

2019-04-09 23:43

筷子吃漢堡掀辱華疑慮 漢堡王火速下架廣告

2019-04-09 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top