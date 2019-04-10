分析師大讚特斯拉像蘋果 此刻不建議買進有何隱憂？

2019-04-10 16:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



Instinet分析師表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）對汽車工業的「破壞式創新」能力有目共睹，可與雲端運算和iPhone帶給產業的變革相提並論，但此刻仍給這檔股票「中立」的投資評價。

Instinet分析師群9日晚間發布研究報告，把特斯拉拿來與蘋果相比，稱讚特斯拉硬體與軟體一開始就整合順暢。報告寫道：「我們見到類似於iPhone對手機市場的破壞式創新，並認為特拉超級充電站（Supercharger）網路與空中軟體升級（over-the-air，OTA）可媲美蘋果的iOS和iTunes生態系。」

但Instinet分析師Christopher Eberle仍給特斯拉股票「中立」評等，並未建議買進，目標股價訂在300美元。

Instinet也形容特斯拉有如車市版的Salesforce.com。報告寫道：「依我們之見，特斯拉是真正在汽車工業驅動創新變革者，就像一些軟體巨人在企業硬體領域掀起變革一般…迫使傳統內燃機汽車巨人爭先恐後發展競爭產品，同時設法避免主力產品的現金流受到影響，讓這些業者陷入明顯的競爭劣勢，就像軟體即服務（Software-as-a-Service，SaaS）商業模式先驅Salesforce所做的一般 。」

報告說：「依我們之見，特斯拉將憑著SaaS模式，在客戶服務領域從落後者躍為領先者。」

報告指出，特斯拉正「徹底改革汽車生產和買賣的方式」，影響類似於蘋果iPhone對智慧手機市場、亞馬遜對圖書市場（乃至於其他零售市場）、Netflix對影片市場以及Salesforce對軟體市場帶來的破壞式創新。

不過，這群分析師此刻尚不建議投資人買進特斯拉股票。報告說：「 2019對特斯拉仍將是詭譎多變的一年…在特斯拉疾速在全球擴張之際，我們對短期展望謹慎看待。」

自從上周特斯拉發布的盈餘季報令市場失望後，華爾街分析師對特斯拉後市展望已轉趨謹慎，一些分析師周一甚至下修特斯拉目標股價。特斯拉股價9日收盤跌0.3%，本月來已下跌2.7%，2019年迄今跌幅更深達18.2%。