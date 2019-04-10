為什麼日勞工老不退休 正好稱了日企心意？

2019-04-10 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



日本企業金融服務集團歐力士（Orix Corp）員工古瀨康弘（Yasuhiro Furuse）本可在兩年前退休，但他對退休收入不甚滿意，只好將退休想法束之高閣。

這正好稱了古瀨的雇主心意，歐力士很難找到替代人員，目前日本失業率正處26年來新低。

這種雙贏的安排在日本日益普遍，同時突顯出世界第三大經濟體現正面臨的結構與政策挑戰。

日本首相安倍晉三的政府正考慮將退休年齡從現在的65歲提高到70歲或75歲，藉此減緩退休金負擔與勞力緊縮。然而，分析師認為更持久的長期解方是日本放寬外籍勞工的嚴控管控。

62歲的歐力士公司業務總部資深顧問古瀨表示：「我別無選擇，只能工作。」

他說：「我很感激我能繼續工作，這讓我比靠著退休金和儲蓄活得更好。此外我也想做點什麼來回饋社會。」

日本人口擁有全球最高的平均年齡，平均人壽也最長，這對退休體系帶來壓力。日本的扶老比在經濟合作暨發展組織國家排名最高。扶老比即每百名工作年齡人口扶養老年人的人口數。

日本堅持不願完全對外籍勞工開放國門，使許多公司仰賴老員工克服勞力短缺，這也加重高扶老比的情況。