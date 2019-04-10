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蘋果挑戰十連漲失敗 這波漲勢或許跟公司基本面無關

2019-04-10 11:09經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

蘋果周二（9日）挑戰十連漲失敗，早盤一度上漲，收盤下跌0.3%，收199.50美元。蘋果這波漲勢時點是在上月25日發布多項新服務之後，但分析師並沒有都看好這些服務為蘋果帶來的實質利益，對這波漲勢背後的真正利多，也各有解讀。

金融時報引述分析師指出，這次連九漲主要應是聯準會（Fed）轉鴿，科技股特別較快速反映借貸成本維持低點所帶來的利多。報導說，Fed在蘋果發表新服務的幾天前，利率政策大幅轉鴿，表示今年內不會升息；借貸成本預期不變或降低可為經濟加溫，高成長科技類股對此利多會相對較快反映。標普500指數資訊科技周一創下歷史新高，費城半導體指數也創新高。

蘋果在發表新聞訂閱、影音、遊戲等新服務和信用卡之後，不少分析師都認為格局其實不大，蘋果強化服務市場的力道相對於競爭者，顯得謹慎與保守。麥格理銀行（Macquarie）說，新發表的產品沒有太多驚喜，而且預估這幾個新服務到2021年只會占全年所有服務類業務營收的6%-19%，利潤也比Apple Store、授權和維修防護部門來得低。

Wedbush證券分析師Daniel Ives則著眼蘋果最近在中國市場的iPhone降價策略，看好降價可望帶動銷售成長，將蘋果的目標價由215美元調高到225美元，但這一利多並未讓蘋果推向十連漲。

蘋果之前有過四次的十連漲，最近的一次是在2010年10月。前一次九連漲則是在去年5月。

蘋果股價9日挑戰十連漲失利，今年漲幅26.5%是標普500指數的兩倍。圖／擷自彭...
蘋果股價9日挑戰十連漲失利，今年漲幅26.5%是標普500指數的兩倍。圖／擷自彭博
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分析師對蘋果這波漲勢背後的真正利多，各有解讀。 美聯社
分析師對蘋果這波漲勢背後的真正利多，各有解讀。 美聯社
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