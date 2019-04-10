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渣打銀行違反伊朗制裁 付天價310億元和解

2019-04-10 10:20聯合報 記者郭宣含╱即時報導

金融服務業者渣打銀行被控為伊朗等遭美國制裁國家的客戶進行交易，渣打銀行9日同意支付美國與英國主管單位逾十億美元（約台幣310.5億元）和解。

總部位於倫敦的渣打銀行先前曾因涉嫌為伊朗等制裁對象洗錢而面臨調查，以數億美元與美國政府和解。渣打銀行表示，願意為新的違規行為及公司內部疏失負起所有責任。

美國財政部表示，渣打2009年6月到2014年5月共處理9335筆交易，總金額達4億3760萬美元，服務對象為遭美國制裁的個人和國家，包括伊朗、緬甸和古巴。

渣打杜拜辦公室的兩名職員被控為一名伊朗商人處理大量交易，該名商人涉嫌在阿拉伯聯合大公國登記成立多家公司，當作在伊朗進行貨幣兌換生意的門面。

渣打表示，公司已改進法遵業務，規定所有員工接受有關制裁與杜絕洗錢、貪腐的訓練。渣打另外也在美國成立金融網路犯罪資訊單位。

渣打執行長溫特斯（Bill Winters）發表聲明說：「我們很欣慰能解決這些事務，讓這些議題成為過去。導致今日和解辦法的情況令人完全無法接受，且不代表我今日有幸領導的渣打集團。」

根據9日公布的協議內容，渣打將支付9億4700萬美元罰款給美國當局，並支付1億200萬英鎊給英國金融行為監理總署。罰款中大約有4億2700萬美元將繳交給紐約州單位。

美國助理檢察官本奇科夫斯基（Brian Benczkowski）在聲明中表示：「今日和解發出一項明確的訊息給金融機構與其工作人員。如果你規避美國對伊朗等流氓國家的制裁，就要付出高昂的代價。」

一名杜拜的渣打員工對密謀與偽造商業紀錄的控訴認罪；涉案伊朗商人被控共謀罪。渣打被控共謀違反制裁但不用受審。

根據和解書，渣打與美國司法部和紐約曼哈頓地區檢察官辦公室達成的暫緩起訴協議，將延長至2021年4月。

渣打銀行被控為伊朗等遭美國制裁國家的客戶進行交易。美聯社
渣打銀行被控為伊朗等遭美國制裁國家的客戶進行交易。美聯社
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