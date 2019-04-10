經濟解析／川普向全世界放話：我的貿易戰還沒完沒了

2019-04-10 10:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



川普的貿易戰還沒有打完，儘管全球經濟日益疲軟，也得面對這個現實。路透 分享 facebook 國際貨幣基金（IMF）和世界銀行春季年會在華盛頓開會之際，美國總統川普傳達一個明確的訊息：我的貿易戰還沒有打完，儘管全球經濟日益疲軟，也得面對這個現實。

川普揚言要對價值110億美元的進口歐洲產品加徵關稅，所涉及產品從直升機到起司都有。由此來看，川普擺明提醒大家，就算美中簽下協議終結雙方的貿易戰，他仍然迫切想重訂與其他國家的貿易關係。這對全球經濟成長而言並非好兆頭，IMF以及其他一些人士指出，川普攻擊全球貿易體系所帶來的不確定性，會對企業投資和信心帶來不利影響。

若是川普兌現威脅，新關稅將成為美國對長期以來所謂空中巴士公司接受非法補貼行為的報復武器，波音和空中巴士在世界貿易組織（WTO）長達14年的纏鬥，也要就此做個了斷。其中值得重視的是，美國已經表示，會等待已經認定補貼非法的WTO在今年夏天就具體報復性關稅額度作出裁定。

這對於WTO以及川普經常揚言要摧毀的全球貿易體系而言，不失為好消息。空巴與波音的爭鬥也早在川普上台前即已開始，持平而論，不論那一任美國政府都會樂於使用WTO授權的報復性關稅。

華盛頓Cato Institute副所長Simon Lester說：「這是一個好兆頭。在WTO問題上，美國政府「一直都在發出相互矛盾的信號，而這一行動表明，他們依然看重按規則出牌」。

日本代表團下周也將前往華盛頓，展開美日雙邊貿易協商，以補川普退出跨太平洋夥伴協定（TPP）不足的部分。日本經濟大臣茂木敏充堅持，雙方必須互惠，暗示日本不會輕易讓步。