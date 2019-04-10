油價跌了！普亭對當前價位滿意 黃金上漲、鋅走低

2019-04-10 07:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



國際油價創兩周多最大跌幅，因俄羅斯總統普亭一席談話，讓產油國減產前景蒙上陰影。倫敦金屬交易所追蹤的庫存連二天增加導致鋅價下跌。歐盟表示正在準備針對美國對波音公司的補貼加徵報復性關稅，加劇跨大西洋貿易緊張局勢也抑制風險偏好，推動金價走高。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●油價下跌

油價創兩周多最大跌幅，俄羅斯總統普亭在聖彼德堡一場論壇表示，俄羅斯對目前價位感到滿意，但並未表態是否延長與OPEC合作限產。

國際貨幣基金（IMF）將全球經濟成長預測下調至金融危機以來的最低水平，重新引發對石油需求的擔憂。西德州中級原油（WTI）也下跌，技術指標顯示今年41%的漲幅已呈現超買。

倫敦ICE歐洲期貨交易所6月交割的布蘭特原油期貨下跌49美分，至每桶70.61美元。紐約商業交易所5月交割的WTI下跌42美分至每桶63.98美元，此前一天創10月31日以來最高收盤價。

●鋅價走低

鋅價周二下跌，因為倫敦金屬交易所追蹤的庫存連續二日增加，扭轉早前庫存減少至1990年以來最低點的下降趨勢。銅價連續二日上漲，分析師表示，供應方面的投資不足將使市場陷入供不應求的狀態。大多數其他基本金屬走高。

LME鋅庫存周二增加至52,750噸，過去兩天增加4.6%，LME鋅庫存上周一度達到1990年以來的最低水平。

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所鋅價下跌1.5%至2,861美元。銅價上漲0.2%至6,487美元。

●金價上漲

金價連二日上漲，因歐盟表示正在準備針對美國對波音公司的補貼加徵報復性關稅，加劇跨大西洋貿易緊張局勢並抑制了風險偏好。

現貨黃金在紐約時間下午2:28上漲0.5%至每英兩1,304.49美元。紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格上漲0.5%，結算於1,308.30美元。