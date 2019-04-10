台股ADR漲跌互現 聯電大漲4.2%

2019-04-10 07:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周二漲跌互現，聯電大漲4.2%。

台積電跌0.4%，較台北交易股票溢價2.5%。

美國股市18個月以來最長的連漲走勢在周二劃下句點，市場憂心全球經濟成長放緩，而美

歐貿易又掀爭端。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌0.6%至2,878.24點，創下3月22日以來最大跌幅

，終止連八天漲勢。道瓊工業平均指數下跌190.44點，跌幅0.7%，那斯達克綜合指數下跌

0.6%。

費城半導體指數也受拖累而下跌1.1%，自歷史新高回落。

台灣加權股價指數昨天大漲51.03收10,851.60，聯電漲3.4%，台積電漲0.4%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 69.99 -0.22 70.80 -1.15

友達 AUO 11.50 +0.54 11.55 -0.43

中華電 CHT 108.31 +0.31 109.50 -1.08

台積電 TSM 260.28 -0.42 254.00 2.47

聯電 UMC 12.27 +4.19 12.30 -0.23

資料來源：彭博