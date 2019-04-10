標普500指數終止連八漲 全球經濟和貿易摩擦又蒙陰霾

2019-04-10 06:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市18個月以來最長的連漲走勢在周二劃下句點，市場憂心全球經濟成長放緩，而美歐貿易又掀爭端。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌0.6%至2,878.24點，創下3月22日以來最大跌幅，終止連八天漲勢。道瓊工業平均指數下跌190.44點，跌幅0.7%，那斯達克綜合指數下跌0.6%。

費城半導體指數也受拖累而下跌1.1%，自歷史新高回落。

跨國公司股票在今天的賣壓中首當其衝，卡特彼勒和波音拖累道瓊工業平均指數走低。

歐盟準備就美國對波音公司的補貼實施報復性關稅，在華盛頓誓言要對110億美元的產品加徵關稅反擊歐盟對空中巴士的支持數小時後，跨大西洋的貿易緊張局勢明顯升級。

雙方你來我往的懲罰性措施，是美國和歐盟在世界貿易組織(WTO)長達14年爭端的最新轉折，雙方都指責對方非法補貼各自的主要飛機製造商。

Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz說：「對歐洲加徵關稅的事讓人措手不及，市場才剛消化美中貿易的問題。」

國際貨幣基金（IMF）周二在最新的《世界經濟展望》中表示，今年全球經濟將成長3.3%，低於其1月預測的3.5%，這也是2009年以來最弱水準。IMF 半年內已三度下調經濟展望。

Columbia Threadneedle Investments北美資產配置主管Josh Kutin表示，美股已經持續上漲了很長一段時間，現在似乎有越來越多的數據表明經濟正在放緩 。

波音跌1.5%，該公司表示交機量因737 Max停飛而下滑。美國航空跌1.7%，因737 Max停飛下調第1季營收預測。

美國鋼鐵大跌10%，瑞士信貸將這支股票下修為「表現低於大盤」。

臉書漲1.5%，摩根士丹利調升這支股票股價目標，因看好Instagram的營收。