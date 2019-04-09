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Fed擬對外銀實施新監管法規 增加流動資產

2019-04-09 23:34經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

美國聯準會（Fed）8日提出新監管規範，將依據規模及風險程度，規定部分在美國大型外商銀行需持有更多流動資產。根據聯準會的算法，這項新規定將使外國銀行的流動資產增加達4%，相當於10億至100億美元。

金融時報報導，新監管制度將降低許多機構的資本要求及接受壓力測試的頻率，同時也將對英國巴克萊、瑞士信貸、德意志等銀行實施更嚴格的流動性規定。

這項新規是依據聯準會去年對國內銀行發布的規範內容，按照銀行對金融體系造成的風險程度，制定各種不同程度的監管。對美國本國銀行而言，新修訂的規範主要是對金融危機後陶德─法蘭克法案（Dodd-Frank）的鬆綁，但對外商銀行卻是憂喜參半，有人受益、有人受損。

根據新監管規定，銀行須持有不同水準的流動資產，取決於其美國子公司的規模以及活動的風險程度。聯準會表示，在美國營運的外商銀行容易依賴穩定性較低的短期批發融資，增加槓桿風險。流動資產容易出售及變現，能應付短期現金需求。

聯準會將根據已察覺的風險，將外商銀行做四個等級的分類。依據新規，巴克萊銀行和德銀可須持有遠比目前機制下更多的流動資產，取決於監管人員如何看待其跨境交易。聯準會表示，目前尚未蒐集到足夠資料，以決定這些銀行應歸類在哪個層級。

聯準會主席鮑爾說：「因為在美國營運的外國銀行，從事境外交易的規模較大、資本市場的活動更活躍，而且有高水準的短期資金，風險通常比較簡單且傳統的國內銀行有更高。」

聯準會計算，外國銀行持有的流動資產總共將增加4%（或是增加10億至100億美元）。

根據新規，瑞銀及瑞士信貸兩大銀行的流動資產規模將由監管人員決定，而非根據內部壓力測試，為歷年首見。此外，部分外商銀行的壓力測試，將由原先的每年一次改為兩年一次，包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）及法國興業銀行在內。新法規並放寬部分國內外大型銀行的「生前遺囑」規定，由原先的每兩年提報一次，改為每三年提報一次；銀行還需詳加說明如何有序因應危機。

另一項聯準會暫時擱置的提案則另外商銀行提心吊膽，該提案要求將流動資產的法規從外商銀行子行擴及至分行，大幅增加流動資產要求。

聯準會8日提出針對外商銀行流動性資產的新規。路透社
聯準會8日提出針對外商銀行流動性資產的新規。路透社
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