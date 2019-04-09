IMF大砍今年全球預估成長率0.4個百分點 恐再下修

2019-04-09 22:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



國際貨幣基金（IMF）9日大幅下修2019年全球預估經濟成長率0.4個百分點，2020年也小幅下修0.1個百分點；全球將依賴少數新興經濟體「未必有效 」的刺激措施，來扭轉成長動能流失的頹勢。

IMF發表「世界經濟展望（WEO）」半年度報告預測，2019年全球經濟將成長3.3%，比去年10月的預估大幅下修0.4個百分點；預估2020年為3.6%，也下修0.1個百分點。

IMF指出，先進國家經濟成長「持續逐步減緩」的勢頭將持續到明年；新興經濟體將扮演較正面的角色，包括土耳其、阿根廷等國能終結危機情勢，而最重要的是中國的經濟成長率能夠走穩。

IMF並指出，進一步「下修（經濟預測）的風險相當高」，仍擔心全球貿易緊張升高，歐洲經濟出現進一步震撼，以及中國最近的刺激經濟措施可能失敗。

IMF建議各國運用財政及貨幣政策來抵消成長減緩的壓力；如果經濟風險升高，各國應協力採取擴張性財政政策，來激勵民間支出；但各國在採取「更擴張性的」政策時，仍須依據財政狀況，財政堪憂的國家應放慢整頓財政的步調。

IMF預測美國經濟成長仍將繼續減緩，2020年年增率只有1.9%，遠低於2018年第3季的3%。IMF建議美國採取「中期計畫，來扭轉政府負債上升速度，並配合財政措施逐漸強化國內產能」。

IMF預測，今年德國、法國及義大利等先進國家可能從去年的困境中稍稍復甦，但無法回到2017年的快速擴張好景，2020年又將「回到低調的潛在成長水準」；「如果歐元區經濟出現嚴重滑坡，除了應運用還可使用的貨幣政策工具外，一些仍有財政空間及財務狀況良好的國家也應擴張財政支出」。

IMF建議中國政府應繼續進行經濟轉型，降低對企業借貸、投資及出口的依賴，轉向由消費主導的成長模式。