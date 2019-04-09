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IMF下修2019全球經濟成長率 為金融危機來最低

2019-04-09 21:12經濟日報 記者余曉惠╱即時報導

國際貨幣基金（IMF）9（今）日發布最新世界經濟展望報告，2019年全球經濟成長率預估由上回預估的3.5%下修至3.3%，為2009年金融危機導致全球經濟萎靡以來最低數值，原因是多數主要經濟體展望較先前黯淡，且貿易不確定性依舊。

2020年全球經濟展望預估不變，仍為3.6%。

歐、美2019年經濟展望皆遭下修，歐洲預估僅成長1.3%（上回的預測為1.6%），美國預估為2.3%（上回為2.5%）。中國今年經濟成長率由前一次預估的6.2%調升至6.3%。

IMF
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