滙豐：刺激民間部門收效 中國今年GDP成長率將優於預期

2019-04-09 20:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



滙豐（HSBC）預估，受中國經濟刺激計畫提振的民間部門，將帶領經濟「自我持續的復甦」，今年經濟成長率將達到6.6%。

CNBC報導，雖然這僅與中國去年的經濟成長率相符，但已經高於普遍預期的6.2%。

北京看到經濟下滑的跡象，從2018年開始推出了許多舉措，像是鼓勵銀行借貸、提振成長，不再以控制債務為主軸。今年更加速寬鬆，總理李克強上月推出新的刺激計畫，包括規模達人民幣2兆元的減稅及減免費用。

滙豐於8日的研究報告指出，近來的中國經濟數據，包括強勁的製造業活動，顯示「成長已觸底，隨著刺激舉措發酵，未來幾季成長將緩步提升」。

滙豐預估，今年第4季GDP（國內生產毛額）成長率將達到6.7%，拉抬全年GDP成長率至6.6%。

滙豐駐港經濟學家屈宏斌及王然於研究報告指出：「這次的刺激措施，與先前的大不相同。我們相信它不僅會奏效，還會在未來幾季帶動自給自足式的復甦。」