太空飛機技術大突破 音速25倍飛行不再是夢想

2019-04-09 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



財經網站CNBC報導，研發高超音速（hypersonic）空中旅行推進系統的工程師表示，已跨過一個開發里程碑，可使未來太空飛機的飛行速度達到音速25倍。

總部在英國的反作用力引擎公司（Reaction Engines），正在開發協同吸氣式火箭引擎（SABRE）的技術，有朝一日可使飛機的飛行速度為聲速的五倍（5馬赫，或時速3,836英里）。在這種高超音速飛行速度下，倫敦和澳洲兩地的飛行時間可能縮短至4.5小時。

儘管一些商用飛機製造商正競相重新擁抱超音速噴射機，但波音公司已領先許多競爭對手，發表一款高超音速飛機的設計，飛行速度可能是音速的五倍。

這些頗具未來感的引擎需要處理極高溫度的氣流，才能使高超音速飛行的夢想成真。反作用力引擎公司透露，管理極端高溫的預冷卻器零件，已成功處理攝氏420度的溫度，相當於速度達3.3馬赫時所面臨的條件。在這種速度下，飛機的行進速度約為音速的三倍，比協和號（Concorde）飛機快50％。

這項測試是在反作用力引擎公司位於美國「科羅拉多航空和太空港」的工廠進行，這也是一項廣泛試驗計畫的第一階段，最終將看到預冷器暴露在攝氏1,000度以上的高溫，相當於五馬赫超音速飛行的條件。至於在太空火箭方面，主要是設計能使飛行器速度增至25馬赫的引擎。