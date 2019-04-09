防治空氣污染 英將對過度排放開罰

2019-04-09 15:34 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



倫敦新空汙管制法將上路，希望透過法律改善空氣品質，降低市民罹患肺部疾病機率。（Photo on flickr） 分享 facebook

空汙問題困擾倫敦已久，政府決定立法管制！針對倫敦老舊車輛排放過多二氧化碳與廢煙，倫敦市長沙迪汗於近日在倫敦市中心劃設防治空汙的《超低排放區》（ULEZ），未來會逐步擴大到郊區。希望能透過設置門檻與開罰，改善倫敦空氣品質。不過運輸業者也希望政府可以補助產業，汰換高排放的舊交通工具。

全天候監控

根據《CNN》最新報導，倫敦市長沙迪汗希望透過新法案，讓倫敦減少會讓人壽命降低，且對肺部有害的廢氣排放，讓市民可以有更乾淨的空氣。新法將全天候對進入倫敦市中心的車輛進行監測，如果發現排放超標將會被罰16歐元（約台幣640元）罰款。

該報導指出，《超低排放區》目前實行區域為倫敦市中心，到2021年會全面擴大到倫敦機場郊區，倫敦市民可以透過網站查詢他們的車子是否符合新法的排放標準。

飽受肺部疾病困擾

《半島電視台》也提到，由倫敦大學國王學院與倫敦帝國理工大學的聯合研究指出，倫敦因為空汙影響，近年來哮喘等肺部疾病的病患增加，而醫院的人事成本也跟著上升，而小孩與長者更是高風險族群。

「這不只是環境問題，也關乎社會正義。」沙迪汗受訪時說，倫敦空氣中氮化物的含量早已遠超歐盟規定標準，他希望可以在6年讓該城的空氣品質逐漸回到歐盟標準，降低空汙對倫敦市民生命的威脅。

不過新法也會對運輸產業受到衝擊。「這讓許多小工廠的貨卡都必須被迫換成較低排放的運輸工具，每天會有10萬台車受到影響。」倫敦商業區遊說團體主席寇松跟《半島》記者說，希望政府可以補助這些受影響廠商換成更高科技、節能的運輸設備，讓新法可以更順利的執行。

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