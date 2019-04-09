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推特創辦人四年來終於首度支薪：140…單位是美分

2019-04-09 14:06經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

推特共同創辦人多爾西（Jack Dorsey）四年前重掌執行長以來，首度支領薪水，拿的數字相當於推特最早發文的字數限制：140，且單位是美分，不是美元，換算台幣只有43元。

推特周一依規定申報資料，公開這個象徵性的數字，目前推特發文的字數限制增為280字，不清楚多爾西未來薪資會不會跟著加倍。

申報資料表示，多爾西多年來選擇不從推特拿分文薪水、獎金、或認股權，「以印證他對推特長遠創造價值潛力的承諾」。

推特創辦人多爾西。路透
推特創辦人多爾西。路透
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薪水薪資推特
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