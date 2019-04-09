令和元年經濟衰退？日銀給不出彈藥 只有再延漲消費稅

2019-04-09 10:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



從企業支出來看，日本似乎躲過了經濟衰退，但工廠和出口表現不佳，一旦全球經濟未能如期出現經濟復甦，日本經濟勢必首當其衝，但可用的政策辦法已不多。

日本1月工廠生產和出口受中美貿易戰波及而大幅下滑，迫使日本政府3月調降經濟評估，為三年來首次下調。

經濟合作發展組織（OECD）最新預測，將日本今年經濟成長預測下修0.2個百分點至0.8%。

路透引述分析師，如果日本經濟成長明顯減速，日本政府可用辦法其實不多：

●延遲原訂10月調高的消費稅

農林中金總合研究所首席研究員南武志認為，日本首相安倍晉三再次延後調高消費稅的可能性為50%。他認為日本經濟陷入衰退的可能性為70%。

安倍已表示，他將繼續推動已兩度延後的消費稅調升計畫，在10月將稅率由8%提高至10%，除非全球經濟遭遇等同2008年雷曼兄弟破產程度的衝擊。

日本政府已經撥款約2兆日圓（179.5億美元）用於緩解相關衝擊。但有些分析師指出，由於安倍面臨夏季的參議院選舉，因此也不能排除再次延後增稅的可能性。

●日本央行所剩選項不多

南武志認為，如果延後上調消費稅，日本央行將被迫加大貨幣支持措施。不過很多分析師認為，日本央行提振經濟的有效工具，已經所剩無幾。

有些分析師表示，隨著刺激措施的成本增加，日本央行可能只好依賴口頭而非實際行動來提振企業信心，也避免損害出口的日圓走升。

東海東京調查中心高級分析師 Hiroaki Muto指出，日銀的選擇已經所剩無幾，還需要傳達鴿派信號以阻止日圓走升。

他認為，日銀第一步會使用前瞻指引表明方向是政策寬鬆，政策正常化還很遙遠。

●實現MMT等極端措施？

南武志認為，日本首相安倍晉三可能適度增加財政支出，但就目前來說，不會採取現代貨幣理論（MMT）樣的極端措施。

政府官員已表示，像是利用政府支出做為提振就業和刺激通膨的主要政策工具等更為極端的措施，目前還不在考慮範圍之內。所謂MMT的學說受到美國一些學者和政界人士的支持。

一位官員接受路透訪問時說： 「政府的立場是，財政和貨幣政策需要相互配合，」這位官員說，政府官員的優先要務是以額外的財政支出來因應任何意外衝擊。

熟悉政府和央行決策者想法的消息人士透露，官員擔心全球經濟若持續放緩，可能終將促使企業延緩投資。 他說：「外部阻力尚未損害資本支出，因此日本仍然可以期待下半年經濟增長實現反彈。」他表示，前景將取決於全球經濟、尤其是中國經濟的成長步調。