蘋果為何連漲九日？原來大摩發現三倍於智慧手機的商機

2019-04-09 08:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



蘋果（Apple）周日股價收盤大漲1.6%，這波連漲九個交易日，漲幅高達7.1%。摩根士丹利看好進軍保健不僅止於Apple Watch等穿戴裝置，不久更可望成為消費者保健領導大廠，而單單在美國醫療商機便是全球智慧手機市場的三倍。

摩根士丹利14人團隊研究指出，到2027年，蘋果在保健市場商機所開發的收入少則150億美元，最高可達3,130億美元。蘋果去年營收為2,656億美元。

這份56頁的報告說：「保健是蘋果有實力能引領數位化破壞，就像iTunes帶給音樂或者App Store帶給行動服務的影響。以近五年成績來看，我們預料蘋果會立下另一個生態系的基礎」，這將是一個以消費者為重心的生態系。

摩根士丹利留意到，蘋果的平台可以在醫療領域發揮顛覆的作用，整合運用iPhone和iPad、iOS、App Store生態系，最終可為蘋果省下可觀成本。據摩根士丹利預測，單單美國醫療商機即是全球智慧手機市場的三倍，向國際拓 展的商機更為可觀。