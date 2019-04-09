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日本紙鈔將改版 萬元鈔由福澤諭吉換渋澤榮一

2019-04-09 08:34聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本將進行紙鈔改版，萬元鈔自1984年延用至今已35年的「福澤諭吉」終於將卸任。...
日本將進行紙鈔改版，萬元鈔自1984年延用至今已35年的「福澤諭吉」終於將卸任。東京記者蔡佩芳／攝影
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日本政府將著手進行紙鈔改版，財務大臣麻生太郎今早宣布，萬元鈔、5000元鈔、1000元鈔將全面改版，使用的人物肖像也將更新。日本政府上一次變更紙鈔上的人物是2004年。

萬元鈔將採用有「資本主義之父」之稱的企業家渋澤榮一，他創立了第一國立銀行、東京證交所等企業；5000元鈔票再次選用女性名人肖像，採用津田塾大學創辦人津田梅子、1000元鈔則是「近代日本醫學之父」北里柴三郎，他發現造成鼠疫的鼠疫桿菌，促進了醫學的發展。背面部分，新萬元鈔將採用東京車站、5000元鈔使用藤花、1000元鈔則是富嶽三十六景之一「神奈川沖浪裏」。

目前的萬元鈔使用的肖像是日本19世紀最重要的思想家之一福澤諭吉，自1984年紙鈔改版由聖德太子轉換為福澤諭吉，至今已經35年，連2004年改版繼續維持沒有變更；5000鈔票則是在2004年改版時由新渡戸稻造，換成女性作家樋口一葉，是日本戰後紙鈔首度啟用女性肖像；1000元鈔也在同年由夏目漱石換成野口英世。

依照日本銀行法，日本紙鈔的式樣由負責貨幣行政的財務省、負責發行的日本銀行、負責印製的國立印刷局三者協議、財務大臣拍版。新紙鈔預計在2024上半年發行。

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