親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

黑歷史解禁！中共海軍70年 源自國軍一場喋血大叛變

福澤諭吉再見！迎接令和新時代 日本紙鈔將更改設計

地緣政治風險推高油價；黃金和銅隨中國需求上漲

2019-04-09 07:53經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

利比亞首都的黎波里機場遭到轟炸，川普政府周一將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為「外國恐怖組織」，加上美元走低，推動紐約市場原油期貨大漲。中國央行連續增持黃金儲備和美元走軟也推動貴金屬走高。以下是彙整自彭博的大宗商品行情：

●原油期貨漲至5個月來最高水平

油價漲至5個月來最高水平，美元下跌以及伊朗、利比亞的軍事衝突使得越來越多投資人押注原油。周一紐約原油期貨上漲2.1%。美元下跌，提高了美元計價大宗商品的吸引力。

紐約商交所5月交割的西德州中級原油（WTI）上漲1.32美元，結算價報每桶64.40美元。倫敦ICE歐洲期貨交易所6月交割的布蘭特原油上漲76美分，結算價71.10美元。

金價上漲

黃金價格取得兩周最大漲幅，受中國穩定的黃金購買步伐支撐，而美元疲軟也為金價提供支撐。鉑金連續七天上漲，觸及去年5月以來的最高點。

中國連續四個月擴大黃金儲備，增加了全球的央行將繼續增持黃金儲備的樂觀態度。

美東時間下午1:34，紐約商品交易所6月黃金期貨上漲0.5%，結算價每英兩1,301.90美元，是主力合約3月25日以來最大漲幅。下午2:09，黃金現貨上漲0.5%，至1,298.01美元。

白金一度上漲1.6%，至每英兩915.91美元，是去年5月14日以來最高水平。

●銅價攀升

銅和鎳在倫敦市場上漲，因美中宣稱在貿易談判方面取得了進展，而本周公佈的中國數據預計將出現改善。

上周公佈的中國製造業數據的改善讓投資人相信刺激措施正發揮作用。

LME銅上漲1.2%至每公噸6,475美元；鎳價上漲0.8%至13,182美元，盤中一度觸及13,325美元。

紐約金價利比亞
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

Netflix無損電影院 觀眾兩者都看

2019-04-09 06:35

美貿易代表署建議關稅清單 反制歐盟對空中巴士補貼

2019-04-09 07:08

標普500指數八連漲 道瓊跌 投資人迎接財報季

2019-04-09 06:28

Grab擬再融資20億美元 力拚數位業務

2019-04-09 01:00

伊爾艾朗專欄／看美中協定…只是暫時停火

2019-04-09 00:37

彭博資訊專欄／陷入兩難的川普

2019-04-09 00:37

工廠訂單減 美製造業景氣趨緩

2019-04-09 00:26

國際油價 衝五個月高點

2019-04-09 00:26

韓進會長病逝 韓航股價反漲

2019-04-09 00:25

英擬設新機構 監管網路內容

2019-04-09 00:25

巴菲特：找圈外人掌富國銀

2019-04-09 00:25

德進出口雙降 經濟疲軟

2019-04-09 00:25

海運業減排 煉油廠利多

2019-04-09 00:25

美汽車業務錢難賺 轉推銷購車附加服務方案

2019-04-09 00:23

韓進集團會長病逝 韓航股價飆

2019-04-09 00:21

亞馬遜攻衛星網路 槓SpaceX

2019-04-08 23:46

臉書傳鋪設非洲海底電纜

2019-04-08 23:44

韓元貶至一年半低點

2019-04-08 23:10

全球經理人 唱旺新興債

2019-04-08 23:10

當一個基因療法要價六千萬以上 如何支應這筆醫藥費？

2019-04-08 22:56

南韓財閥界「怪獸家族」！韓進集團會長趙亮鎬驟逝

2019-04-08 21:24

歐中峰會前夕 歐盟官員表示對中國貿易承諾感到挫敗

2019-04-08 19:20

沙國能源部長：石油市場趨向平衡

2019-04-08 19:00

韓進集團會長 70歲病逝

2019-04-08 14:03

星、馬暫停主張重疊海界 降低緊張為劃界磋商鋪路

2019-04-08 13:20

日本空屋要多繳5倍稅 別墅1日圓求售

2019-04-08 13:04

油價創今年新高 三分鐘掌握引爆點利比亞發生什麼事

2019-04-08 11:26

女兒鬧堅果門的韓進集團老董病逝 大韓航空股價大漲

2019-04-08 11:01

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 10:03

金融業任職 要做好自保

2019-04-07 23:44

網紅遊世界 迷上台北夜市

2019-04-07 23:44

美版卡神 讓銀行又愛又恨

2019-04-07 23:44

矽谷大咖搶進手遊

2019-04-07 23:42

美兩交易所掀IPO案爭奪戰

2019-04-07 23:42

WTO新判例 川普不開心

2019-04-07 23:41

日圓四大皆空 將續貶

2019-04-07 23:41

全球經濟成長 同步趨緩

2019-04-07 23:41

G20財金首長會 談四議題

2019-04-07 23:41

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15
看更多

熱門文章

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

2019-04-08 11:20

冤大頭接手？中國大媽瘋買東京房地產 震驚日本…

2019-04-08 10:00

她為懷孕忍痛挨針三年全失敗 老公才坦承：我已結紮

2019-04-08 17:08

日女為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

2019-04-08 17:34

日本空屋要多繳5倍稅 別墅1日圓求售

2019-04-08 13:04

在祖克伯家附近撿破爛 他靠矽谷富豪的垃圾維生

2019-04-08 15:56

日男子越年輕越草食 20世代約2成「被迫」發生性關係

2019-04-08 12:39

威廉王子揭007面紗 不帶槍、搭公車 還有海放龐德機密

2019-04-08 11:00

日本新年號「令和」去中國化 引日學者不滿

2019-04-08 22:26

歐盟執委：英國脫歐僵局癱瘓歐洲 讓陸成最大贏家

2019-04-08 20:23

韓進集團老董趙亮鎬被踢出大韓航空董事會 在美病逝

2019-04-08 08:41

韓進集團董事長趙亮鎬辭世 享壽70歲

2019-04-08 08:36

用筷子吃漢堡？漢堡王新廣告挨批「種族歧視」

2019-04-08 10:12

機上乘客誤助強姦犯逃過遣返 受害人憤怒到崩潰

2019-04-08 14:32

影／ 啪！落地失敗 體操手瞬間折斷腿

2019-04-08 17:40

美官員：中國派成千上萬間諜潛入美國大學 波士頓是熱門目標

2019-04-09 02:05

女兒鬧堅果門的韓進集團老董病逝 大韓航空股價大漲

2019-04-08 11:01

驚！美佛州捕獲身懷73顆蛇蛋巨蟒 重64公斤破紀錄

2019-04-08 11:18

「草食男」變多了！ 18-39歲日本人25％沒性經驗

2019-04-08 15:51

巴菲特為何屬意 找圈外人接富國銀CEO？

2019-04-08 08:15

影／生死一瞬間！遭鯊咬傷潛水客：活著是奇蹟

2019-04-08 12:49

油價創今年新高 三分鐘掌握引爆點利比亞發生什麼事

2019-04-08 11:26

影／埃及古墓直播開棺 直擊2500年前祭司木乃伊

2019-04-08 18:29

馬國執政黨選舉大勝 將查一帶一路預算

2019-04-08 17:42

不爽前夫再婚 她痛譙新正宮「母馬」恐被關2年

2019-04-08 15:41

白宮資深顧問施壓 更多政府高層可能丟官

2019-04-09 02:11

中國一帶一路高峰論壇 印度再度拒絕出席

2019-04-08 14:53

日本餐廳打造「水族館廁所」 讓你邊上廁所邊賞魚

2019-04-08 18:39

芬蘭女記者的「勇氣獎」飛了 原因竟是曾批評川普

2019-04-08 15:38

日皇明仁退位在即 女性皇位繼承問題再掀議論

2019-04-08 17:41

影／川普內閣又地震 國土安全部長被辭職

2019-04-08 12:36

波音拉低道瓊指數 史指連漲8日

2019-04-09 04:55

川普宣布 伊朗革命衛隊是恐怖組織

2019-04-08 22:55

彭博資訊專欄／陷入兩難的川普

2019-04-09 00:37

CEO認錯難拾旅客信心 波音737MAX遭延長停飛

2019-04-08 20:07

歐中峰會前夕 歐盟官員表示對中國貿易承諾感到挫敗

2019-04-08 19:20

利比亞叛軍政府軍殺紅眼 至少49死2800人流離失所

2019-04-08 23:17

標普500指數八連漲 道瓊跌 投資人迎接財報季

2019-04-09 06:28

當一個基因療法要價六千萬以上 如何支應這筆醫藥費？

2019-04-08 22:56

美特勤局長阿利斯將離職 新局長穆雷5月上任

2019-04-09 04:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top