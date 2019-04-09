地緣政治風險推高油價；黃金和銅隨中國需求上漲

2019-04-09 07:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



利比亞首都的黎波里機場遭到轟炸，川普政府周一將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為「外國恐怖組織」，加上美元走低，推動紐約市場原油期貨大漲。中國央行連續增持黃金儲備和美元走軟也推動貴金屬走高。以下是彙整自彭博的大宗商品行情：

●原油期貨漲至5個月來最高水平

油價漲至5個月來最高水平，美元下跌以及伊朗、利比亞的軍事衝突使得越來越多投資人押注原油。周一紐約原油期貨上漲2.1%。美元下跌，提高了美元計價大宗商品的吸引力。

紐約商交所5月交割的西德州中級原油（WTI）上漲1.32美元，結算價報每桶64.40美元。倫敦ICE歐洲期貨交易所6月交割的布蘭特原油上漲76美分，結算價71.10美元。

●金價上漲

黃金價格取得兩周最大漲幅，受中國穩定的黃金購買步伐支撐，而美元疲軟也為金價提供支撐。鉑金連續七天上漲，觸及去年5月以來的最高點。

中國連續四個月擴大黃金儲備，增加了全球的央行將繼續增持黃金儲備的樂觀態度。

美東時間下午1:34，紐約商品交易所6月黃金期貨上漲0.5%，結算價每英兩1,301.90美元，是主力合約3月25日以來最大漲幅。下午2:09，黃金現貨上漲0.5%，至1,298.01美元。

白金一度上漲1.6%，至每英兩915.91美元，是去年5月14日以來最高水平。

●銅價攀升

銅和鎳在倫敦市場上漲，因美中宣稱在貿易談判方面取得了進展，而本周公佈的中國數據預計將出現改善。

上周公佈的中國製造業數據的改善讓投資人相信刺激措施正發揮作用。

LME銅上漲1.2%至每公噸6,475美元；鎳價上漲0.8%至13,182美元，盤中一度觸及13,325美元。