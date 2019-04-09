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美貿易代表署建議關稅清單 反制歐盟對空中巴士補貼

2019-04-09 07:08經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國貿易代表署發布聲明表示，美國貿易代表開出加徵關稅的產品清單，以反制「歐盟飛機補貼造成的損害」。

美國貿易代表辦公室在發布清單時指出，世界貿易組織（WTO）一再發現歐盟對空中巴士的補貼「已導致美國不利影響」。

美國貿易代表署建議的關稅清單中，包括歐盟的新客機、特定海鮮和乳製品。

美國貿易代表指控歐盟對空中巴士補貼。路透
美國貿易代表指控歐盟對空中巴士補貼。路透
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歐盟空中巴士WTO
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