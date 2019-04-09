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台股ADR漲跌互現 台積電連四漲

2019-04-09 06:42經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR周一漲跌互現，台積電續漲0.4%，較台北交易股票溢價3.3%。

標普500指數連續八日上漲，拉大2017年以來最長連漲走勢，在企業揭曉財報前夕，投資人靜觀美中貿易談判的最新進展。

標普500指數小幅走高，交投清淡，距離紀錄高點約1.3%。周一並無明確利多，美中上周在華盛頓結束的第九輪經貿磋商沒有留下貿易協議的時間表。蘋果漲1.6%，推動那斯達克綜合指數上漲，能源股隨同油價走高。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.1%，報2,895.77點。道瓊工業平均指數下跌0.3%，報26,341.02點。那斯達克綜合指數上漲0.2%，報7,953.884點。

費城半導體指數漲0.3%，再創歷史新高。

台灣加權股價指數昨天大漲96.19收10,800.57，台積電漲2.6%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 70.14 -1.52 70.60 -0.65

友達 AUO 11.44 +0.54 11.50 -0.54

中華電 CHT 107.97 -0.34 108.50 -0.49

台積電 TSM 261.39 +0.38 253.00 3.31

聯電 UMC 11.78 +2.14 11.90 -1.03

資料來源：彭博

標普台積電台股
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