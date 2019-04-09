Netflix無損電影院 觀眾兩者都看

2019-04-09 06:35 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



Netflix的興起並不會衝擊電影院。雖然這家串流媒體服務從根本上改變了消費者觀看電視的方式，但如果認為觀眾花更多的時間在家觀看影片，所以在電影院花費的時間就會減少，這是一個誤解。

在拉斯維加斯上周舉行的CinemaCon上，電影發行商和影院業者都並不擔心串流媒體服務的成長，包括即將推出的Disney+以及康卡斯特、華納兄弟和蘋果的平台。

Wedbush分析師派切特(Michael Pachter)在報告中寫道，「我們的看法是，即使內容供應量極大，但因其中許多適合在電影院首播，同時在合約中明訂短期內不得在串流媒體上播出，Netflix和隨選串流媒體影音平台的擴展對電影票房的影響微乎其微。」

去年，美國電影票房創下新紀錄，達119億元，售出的電影票數量增加了5%，而占全美75%人口數的2.63億人至少去電影院看過一部電影。

按照目前的速度，帕切特預計今年美國票房將增加約1%至120億元，再創新高。

美國電影協會(MPAA)CEO里夫金(Charles Rivkin)在「產業現狀」專題討論會上引用了已故B&B劇院聯合創始人巴格比(Sterling Bagby)的說法：「每個家庭都有個廚房，但每個人都會出去吃飯。」

里夫金表示，隨著娛樂產業的每項創新，人們都會擔心是否會扼殺電影業。有聲電影、彩色電影、無線電視、有線電視和智慧手機都曾被視為顛覆者，「但我們如今還在。」

他在2017年接掌MPAA並且接受Netflix，成為第一個加入MPAA的串流媒體平台，與迪士尼、派拉蒙、索尼、福斯、環球和華納兄弟並駕齊驅。

他說：「戲劇和家庭娛樂業都在2018年強勁成長，這是個好消息，因為我們都是成長的一部分。」

事實上，根據安永的量化經濟和統計小組的研究，常上電影院看電影的人其實也是觀看更多串流媒體內容的人。

不過，Netflix和劇院老闆之間仍存在緊張關係。眾所周知，Netflix希望上片時間通常比電影院業者預期的要短。

傳統上，好萊塢電影公司，甚至是亞馬遜，已經採用了90天的電影院首映期限，也就是該電影在上片90天後即可在隨選影音或串流媒體服務的網站或App上播放。期限越長代表電影院業者能賺更多錢。

派切特指出，「CinemaCon 2019的參展商都非常清楚，他們很高興繼續與Netflix一起合作，因為它們都沒有受到另一方的負面影響。」「或者說，如果Netflix遵守現有的上片期限，參展商將樂意提供內容給Netflix。」

但是，財務獲利並不是電影製片人和劇院老闆希望在電影院放映電影的唯一原因。

「瘋狂亞洲富豪」導演朱浩偉(Jon Chu)在小組討論時說，「我們必須決定是否要透過串流媒體服務或電影院來播放『瘋狂亞洲富豪』。它對某些人來說可能不是選擇，但對我們來說卻是非常重要。」

他說，「如果想要全球性影響文化，成為必須和迫切文化對話的一部分，我們知道只有一種方式來呈現我們的電影，也就是在電影院裡。」