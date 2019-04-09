標普500指數八連漲 道瓊跌 投資人迎接財報季

2019-04-09 06:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



標普500指數連續八日上漲，拉大2017年以來最長連漲走勢，在企業揭曉財報前夕，投資人靜觀美中貿易談判的最新進展。

標普500指數小幅走高，交投清淡，距離紀錄高點約1.3%。周一並無明確利多，美中上周在華盛頓結束的第九輪經貿磋商沒有留下貿易協議的時間表。

蘋果漲1.6%，推動那斯達克綜合指數上漲，而能源股隨同油價走高。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.1%，報2895.77點。道瓊工業平均指數下跌0.3%，報26341.02點。那斯達克綜合指數上漲0.2%，報7953.884點。

安聯投資管理公司策略師 Charlie Ripley認為，美股連漲反映景氣擴張末期的心態，「一般來說，在末期股市表現很好」。

瑞銀資產管理公司宏觀資產配置策略主管Evan Brown說： 「今天我們只是稍事休息。股市漲幅較大，如果在季報等事件前夕出現一些獲利回吐，我不會感到意外。本周還將迎來歐洲央行決策和聯準會（Fed）政策會議紀錄。所以這只是一個消化期。」

儘管上周的美中經貿磋商缺乏細節，但白宮經濟顧問庫德洛表示，美中「越來越接近」達成貿易協議，本周將透過「大量電話會議」繼續談判。

達美航空、摩根大通、富國銀行本周將率先公布第1季財報，據Refinitiv估計，標普500指數企業第1季獲利料萎縮2.3%。

波音公司（Boeing）大跌4.5%，拖累道瓊工業指數最重。波音表示，由於全球停飛737 Max客機，已開始減產此型飛機。花旗集團下調波音股票評級，晨星估計此危機會讓波音2019年每股獲利少1.11美元。

奇異公司（General Electric）跌 5.2%。摩根大通下調了該公司的股票評級。

美光跌1%，Cowen以毛利率壓力為由，將美光股票降為「符合市場表現」（market perform）。