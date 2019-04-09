波音拉低道瓊指數 史指連漲8日

2019-04-09 04:55 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



波音拉低道瓊指數，史指連漲8日。（美聯社） 分享 facebook

美國股市本周以下跌啟始，華爾街消化了前一周的強勁漲幅，並展望企業財報季的開始。

道瓊工業平均指數下跌83.97點或0.32%收26341.02點。由於工業類股下跌0.4%，史坦爾500指數上揚3.03點或0.1%收2895.77點，連續第8個交易日上漲。那斯達克綜合指數上漲15.19點或0.19%收7953.88點。

Newton Advisors經理人牛頓(Mark Newton)表示，「股市趨勢仍然堅定看多，但現在已經有點過頭，並已抵達可能出現阻力的短期區域。」「在出現20多年來最好的第1季後，動能已經接近超買，而領導這波反彈的類股，如科技、非必需消費品和工業，現在已接近之前的高點，這從價格角度來看很重要。」

波音和奇異通用電氣的股票領跌。美國商銀美林將該波音評級從買入調降至中性，股價下跌4.44%%。該行表示，預計737 Max客機的生產將延遲6至9個月。

與此同時，奇異電氣股價下跌5.19%，J.P.摩根調降該股評級，並指出：「我們認為許多投資人低估了奇異電氣面臨的挑戰和潛在風險的嚴重性，同時高估了幾個小型利多因素的價值。」

Piper Jaffray首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)在給客戶的報告中說：「投資人沿續上周的熱潮。」隨著財報季在12日開始，投資人的焦點將轉向企業業績。由J.P.摩根大通和富國銀行打頭陣。

華爾街預計本季財報數字將很悲觀。FactSet數據顯示，第1季史指的獲利預計同比下降4.2%。這將是2016年第2季來史指首次獲利萎縮。

強生說，「從我們的角度來看，市場需要特殊表現和成長的業績，來證明在當前經濟和地緣政治背景下的溢價估值。」

數據方面，2月工廠訂單下降0.5%，因機械、運輸設備和電子產品類別市場疲軟。不過，出貨量增加0.4％。國債殖利率因數據而攀升。10年期利率上升至2.51%左右，而30年期殖利率為2.926%。

RBC Capital Markets將社群媒體Snap的評等由一般表現提升至優於大盤，並指「該股可能產生正向的拐點」後，股價上漲3.63%。