親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

Grab擬再融資20億美元 力拚數位業務

2019-04-09 01:00經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

新加坡叫車平台Grab董事長馬明8日向日經新聞表示，計劃在今年底前再向日本軟體銀行等投資人籌資20億美元，用這筆資金併購或投資至少六家科技業者。此舉勢將加重Grab印尼對手Go-Jek的壓力。

Grab執行長陳炳耀8日也向路透表示，預料今年將以股債混合的形式，再向策略投資人籌資20億美元，「我們預期今年將共籌得65億美元。」Grab幾周前才宣布，已透過東南亞歷來最大規模的私募籌資，籌得逾45億美元。

馬明表示，在籌得20億美元後，將把多數資金投入競爭激烈的印尼市場，推廣行動支付與其他服務，而印尼正是Go-Jek的主場，這兩家叫車公司正競相建立各自的數位生態系。

馬明說，「我們把目光放到科技事業，從而為我們已開發的平台帶來龐大價值，所以有可能勢與（行動）支付、金融服務、食物外送及其他服務相關的技術」。但他未透露預計將用於收購及投資的確切金額。Grab近幾年已收購一些企業，例如在2017年收購印尼支付網路新創公司Kudo。

Grab指出，印尼能為該公司的金融服務帶來「巨大商機」，因為印尼有一大群人都沒有銀行帳戶。馬明說，「到今年底時，我們的規模將比對手大四倍。」

Grab去年以來已籌得45億美元，當時從豐田汽車及微軟等跨國企業取得資金。軟銀過去幾年來也已投資Grab數十億美元。馬明說，軟銀執行長孫正義最近告知Grab，旗下投資基金將提供Grab「無限支持」。Grab並未透露除了軟銀之外可能洽詢的資金來源。

根據市場調研機構CB Insights，Grab估值達110億美元，為東南亞最大獨角獸公司；相較下，Go-Jek的估值為100億美元，背後有Google及騰訊等企業的支持。

Grab擬在今年底籌集20億美元。經濟日報
Grab擬在今年底籌集20億美元。經濟日報
分享

Grab印尼東南亞
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

工廠訂單減 美製造業景氣趨緩

2019-04-09 00:26

伊爾艾朗專欄／看美中協定…只是暫時停火

2019-04-09 00:37

彭博資訊專欄／陷入兩難的川普

2019-04-09 00:37

韓進會長病逝 韓航股價反漲

2019-04-09 00:25

英擬設新機構 監管網路內容

2019-04-09 00:25

巴菲特：找圈外人掌富國銀

2019-04-09 00:25

德進出口雙降 經濟疲軟

2019-04-09 00:25

海運業減排 煉油廠利多

2019-04-09 00:25

亞馬遜攻衛星網路 槓SpaceX

2019-04-08 23:46

臉書傳鋪設非洲海底電纜

2019-04-08 23:44

韓元貶至一年半低點

2019-04-08 23:10

全球經理人 唱旺新興債

2019-04-08 23:10

當一個基因療法要價六千萬以上 如何支應這筆醫藥費？

2019-04-08 22:56

南韓財閥界「怪獸家族」！韓進集團會長趙亮鎬驟逝

2019-04-08 21:24

歐中峰會前夕 歐盟官員表示對中國貿易承諾感到挫敗

2019-04-08 19:20

沙國能源部長：石油市場趨向平衡

2019-04-08 19:00

韓進集團會長 70歲病逝

2019-04-08 14:03

星、馬暫停主張重疊海界 降低緊張為劃界磋商鋪路

2019-04-08 13:20

日本空屋要多繳5倍稅 別墅1日圓求售

2019-04-08 13:04

油價創今年新高 三分鐘掌握引爆點利比亞發生什麼事

2019-04-08 11:26

女兒鬧堅果門的韓進集團老董病逝 大韓航空股價大漲

2019-04-08 11:01

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 10:03

七大議題 陸官媒：中美談判接近尾聲

2019-04-08 00:00

金融業任職 要做好自保

2019-04-07 23:44

網紅遊世界 迷上台北夜市

2019-04-07 23:44

美版卡神 讓銀行又愛又恨

2019-04-07 23:44

矽谷大咖搶進手遊

2019-04-07 23:42

美兩交易所掀IPO案爭奪戰

2019-04-07 23:42

WTO新判例 川普不開心

2019-04-07 23:41

日圓四大皆空 將續貶

2019-04-07 23:41

全球經濟成長 同步趨緩

2019-04-07 23:41

G20財金首長會 談四議題

2019-04-07 23:41

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

2019-04-08 11:20

冤大頭接手？中國大媽瘋買東京房地產 震驚日本…

2019-04-08 10:00

她為懷孕忍痛挨針三年全失敗 老公才坦承：我已結紮

2019-04-08 17:08

日女為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

2019-04-08 17:34

日本空屋要多繳5倍稅 別墅1日圓求售

2019-04-08 13:04

日男子越年輕越草食 20世代約2成「被迫」發生性關係

2019-04-08 12:39

在祖克伯家附近撿破爛 他靠矽谷富豪的垃圾維生

2019-04-08 15:56

威廉王子揭007面紗 不帶槍、搭公車 還有海放龐德機密

2019-04-08 11:00

日本新年號「令和」去中國化 引日學者不滿

2019-04-08 22:26

韓進集團老董趙亮鎬被踢出大韓航空董事會 在美病逝

2019-04-08 08:41

韓進集團董事長趙亮鎬辭世 享壽70歲

2019-04-08 08:36

歐盟執委：英國脫歐僵局癱瘓歐洲 讓陸成最大贏家

2019-04-08 20:23

機上乘客誤助強姦犯逃過遣返 受害人憤怒到崩潰

2019-04-08 14:32

用筷子吃漢堡？漢堡王新廣告挨批「種族歧視」

2019-04-08 10:12

影／ 啪！落地失敗 體操手瞬間折斷腿

2019-04-08 17:40

女兒鬧堅果門的韓進集團老董病逝 大韓航空股價大漲

2019-04-08 11:01

驚！美佛州捕獲身懷73顆蛇蛋巨蟒 重64公斤破紀錄

2019-04-08 11:18

「草食男」變多了！ 18-39歲日本人25％沒性經驗

2019-04-08 15:51

日宮古島駐屯地撤重裝備 產經：如同宣布我們兩手空空

2019-04-08 07:51

巴菲特為何屬意 找圈外人接富國銀CEO？

2019-04-08 08:15

影／生死一瞬間！遭鯊咬傷潛水客：活著是奇蹟

2019-04-08 12:49

油價創今年新高 三分鐘掌握引爆點利比亞發生什麼事

2019-04-08 11:26

影／埃及古墓直播開棺 直擊2500年前祭司木乃伊

2019-04-08 18:29

中國一帶一路高峰論壇 印度再度拒絕出席

2019-04-08 14:53

馬國執政黨選舉大勝 將查一帶一路預算

2019-04-08 17:42

不爽前夫再婚 她痛譙新正宮「母馬」恐被關2年

2019-04-08 15:41

日本餐廳打造「水族館廁所」 讓你邊上廁所邊賞魚

2019-04-08 18:39

日皇明仁退位在即 女性皇位繼承問題再掀議論

2019-04-08 17:41

影／川普內閣又地震 國土安全部長被辭職

2019-04-08 12:36

台積電上周五ADR溢價拉大 今天可望啟動補漲行情

2019-04-08 06:56

芬蘭女記者的「勇氣獎」飛了 原因竟是曾批評川普

2019-04-08 15:38

CEO認錯難拾旅客信心 波音737MAX遭延長停飛

2019-04-08 20:07

川普宣布 伊朗革命衛隊是恐怖組織

2019-04-08 22:55

歐中峰會前夕 歐盟官員表示對中國貿易承諾感到挫敗

2019-04-08 19:20

利比亞瀕臨內戰 至少32死2200人流離失所

2019-04-08 18:04

當一個基因療法要價六千萬以上 如何支應這筆醫藥費？

2019-04-08 22:56

星、馬暫停主張重疊海界 降低緊張為劃界磋商鋪路

2019-04-08 13:20

利比亞叛軍政府軍殺紅眼 至少49死2800人流離失所

2019-04-08 23:17

曾任法國間諜 打造雪梨歌劇院天才工程師辭世

2019-04-08 19:37

邊界難遏移民潮 川普招數快用盡

2019-04-08 14:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top