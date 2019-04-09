Grab擬再融資20億美元 力拚數位業務

2019-04-09 01:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



新加坡叫車平台Grab董事長馬明8日向日經新聞表示，計劃在今年底前再向日本軟體銀行等投資人籌資20億美元，用這筆資金併購或投資至少六家科技業者。此舉勢將加重Grab印尼對手Go-Jek的壓力。

Grab執行長陳炳耀8日也向路透表示，預料今年將以股債混合的形式，再向策略投資人籌資20億美元，「我們預期今年將共籌得65億美元。」Grab幾周前才宣布，已透過東南亞歷來最大規模的私募籌資，籌得逾45億美元。

馬明表示，在籌得20億美元後，將把多數資金投入競爭激烈的印尼市場，推廣行動支付與其他服務，而印尼正是Go-Jek的主場，這兩家叫車公司正競相建立各自的數位生態系。

馬明說，「我們把目光放到科技事業，從而為我們已開發的平台帶來龐大價值，所以有可能勢與（行動）支付、金融服務、食物外送及其他服務相關的技術」。但他未透露預計將用於收購及投資的確切金額。Grab近幾年已收購一些企業，例如在2017年收購印尼支付網路新創公司Kudo。

Grab指出，印尼能為該公司的金融服務帶來「巨大商機」，因為印尼有一大群人都沒有銀行帳戶。馬明說，「到今年底時，我們的規模將比對手大四倍。」

Grab去年以來已籌得45億美元，當時從豐田汽車及微軟等跨國企業取得資金。軟銀過去幾年來也已投資Grab數十億美元。馬明說，軟銀執行長孫正義最近告知Grab，旗下投資基金將提供Grab「無限支持」。Grab並未透露除了軟銀之外可能洽詢的資金來源。